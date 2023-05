Aktualisiert am

Auf den Philippinen ist der Anbau von Golden Rice und einer gentechnisch veränderten Aubergine gestoppt worden. Der goldgelbe Reis enthält aufgrund einer genetischen Veränderung mehr Provitamin-A als herkömmlicher Reis, er soll einem Mangel an ß-Carotin und damit der Blindheit vorbeugen. Matin Qaim, Professor für Agrarökonomie und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung (ZEF) an der Universität Bonn, erklärt, was es mit dem Stopp auf sich hat.

Herr Qaim, warum kommt jetzt, nachdem Golden Rice bereits gesät und geerntet wurde, plötzlich doch ein Anbaustopp?

Greenpeace und die lokale Nichtregierungsorganisation MASIPAG hatten Ende vergangenen Jahres beim Obersten Gericht der Philippinen den Antrag gestellt, dass die Zulassung und Nutzung von Golden Rice und anderen gentechnisch veränderten (GV) Pflanzen ausgesetzt werden soll, weil diese Pflanzen angeblich Natur und menschliche Gesundheit gefährden. Es gibt im philippinischen Recht einen speziellen Passus, der solche Anträge von einzelnen Personen und Organisationen ermöglicht. Vor Kurzem hat das Gericht nun tatsächlich entschieden, die Nutzung temporär auszusetzen, bis die Sicherheit geklärt sei. Der Antrag von Greenpeace und MASIPAG war zu erwarten, weil diese beiden NGOs sich seit vielen Jahren gegen Gentechnik starkmachen und durch diverse Aktionen versucht haben, die Zulassung von Golden Rice in den Philippinen zu verhindern.

Der Anbaustopp hat Sie also nicht überrascht?

Überraschend ist nur, dass das Gericht dem Antrag gefolgt ist, denn Golden Rice war nach langjährigen Tests zu den Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen in den Philippinnen im Jahr 2021 als sicher eingestuft und zugelassen worden. Seitdem gibt es keine neuen Erkenntnisse über Umwelt- und Gesundheitsrisiken.

Wo liegen denn demnach die größten Probleme – in der Gefahr für die Umwelt oder in der Gefahr von Abhängigkeiten der Bauern?

Es gibt diese Probleme nicht wirklich. Greenpeace und MASIPAG berufen sich in ihrem Antrag sehr allgemein auf hypothetische Risiken von genveränderten Pflanzen, die aber wissenschaftlich nicht haltbar sind. Zudem behaupten sie, dass bei der Zulassung von Golden Rice die auf den Philippinnen geltenden Regeln nicht eingehalten wurden, was ebenfalls nicht stimmt. Die Zulassung für Golden Rice war von den zuständigen Behörden nach den geltenden strengen Regeln erteilt worden. Das wird jetzt alles erneut geprüft und verzögert die Anwendung dieser Technologie, was sehr bedauerlich ist.

Gegner von genveränderten Pflanzen auf den Äckern führen mögliche Abhängigkeiten der Kleinbauern von den Saatgutherstellern an.

Eine Abhängigkeit der Bauern ist beim Golden Rice nicht zu befürchten, denn das Saatgut wird zu üblichen Preisen abgegeben und kann von den Bäuerinnen und Bauern selbst kostenlos weitervermehrt werden. Die Patente wurden von allen Beteiligten für humanitäre Zwecke freigegeben.

In den Körnern des Golden Rice ist mehr Provitamin-A enthalten als in normalen Reiskörnern. Dadurch soll in Schwellenländern Blindheit vorgebeugt werden. Klappt das?

Ja, das Provitamin-A im Golden Rice ist in hohem Maße bioverfügbar, wie verschiedene Studien belegen. Es geht aber nicht nur um Erblindung, sondern um viel breitere Gesundheitsfragen. Vitamin-A-Mangel ist in vielen armen Ländern ein wesentlicher Grund für die hohe Kindersterblichkeit. Forschung, die ich mit meiner Arbeitsgruppe gemacht habe, zeigt, dass die Nutzung von Golden Rice das Problem des Vitamin-A-Mangels vermutlich nicht komplett lösen, aber um 60 Prozent reduzieren kann. Das bedeutet unter anderem auch, dass durch Golden Rice jedes Jahr Tausende von Kinderleben gerettet werden könnten. Deswegen ist es ja so schlimm, dass nun die Nutzung weiter verzögert wird.

Golden Rice wurde mit herkömmlichen gentechnischen Methoden erzeugt, es hat Jahrzehnte gedauert. Mit der modernen Genomeditierung, etwa der Genschere CRISPR-Cas-9, können neue Pflanzensorten, die resistent gegen Krankheiten sind oder mehr Nährstoffe enthalten, schneller auf den Markt kommen. Was bedeutet das Urteil auf den Philippinen nun für die Zukunft dieser Pflanzensorten weltweit?

Neue genomische Methoden der Pflanzenzüchtung bergen tatsächlich ein großes Potential, die weltweite Landwirtschaft, die Biomasseproduktion und die Ernährungssicherung nachhaltiger zu machen – natürlich nicht als Allheilmittel, sondern als Teil einer breiteren Strategie. Gerade auch vor dem Hintergrund des Klimawandels wären wir schlecht beraten, diese Potentiale nicht verantwortungsvoll zu nutzen. Das Urteil auf den Philippinen ist ein gewisser Rückschlag, weil es das Vorurteil, dass die Technologie gefährlich sei, vermutlich weiter schürt. Ich bin aber zuversichtlich, dass der Anbaustopp für Golden Rice nur temporär ist und letztlich die wissenschaftliche Evidenz stärker wiegt als bewusst geschürte Ängste und Vorurteile.