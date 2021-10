Psychologie des Alters : Hundert und glücklich

Für ihr seit 2014 laufendes Projekt „100Jährige“ lichtet die Fotografin Katharina Alt, selbst Jahrgang 1980, hundertjährige oder noch ältere Menschen ab, vor allem in München. Die ehemalige Schauspielerin Agnes Seuss posiert hier lachend in Weiß, sie wurde am 22. Juni 1915 geboren. Bild: Katharina Alt

Frau Jopp, vor zwanzig Jahren lebten in Deutschland knapp 3000 Menschen, die ein Alter von hundert Jahren oder mehr erreicht hatten. 2010 waren es bereits 13 198. Und wie sieht es heute aus?

Die neusten Daten wurden gerade vor ein paar Wochen veröffentlicht: Da lebten in Deutschland genau 20 465 Männer und Frauen im Alter von mindestens hundert Jahren.

Kaum zu glauben! Ist Deutschland damit ein Ausnahmefall?

Im Gegenteil. Zwischen 2006 und 2011 hat sich die Zahl der Menschen im Alter von „hundert plus“ in Europa verdoppelt. Den Vereinten Nationen zufolge lebten 2020 rund eine halbe Million Männer und Frauen aus dieser Altersgruppe.

Auf welche Weise hat die Corona-Pandemie diese Zahlen verändert?

Gerade für sehr alte Menschen bedeutet dieses Virus natürlich eine große Gefahr. Daten aus Italien belegen zum Beispiel, dass dort während der ersten Welle der Pandemie mehr sehr alte Menschen gestorben sind, als dies normalerweise zu beobachten ist. In Deutschland dagegen ist die Zahl der Hundertjährigen jüngst, trotz der Pandemie, sogar gestiegen: Im Vergleich zum Vorjahr wurden bei der jüngsten Erhebung 3523 mehr Personen gezählt, die mindestens hundert Jahre alt waren. Das liegt sicher auch daran, dass neue Jubilare dazugekommen sind. Vielleicht waren Hundertjährige aber auch besonders geschützt, durch ihre Lebensweise oder auch die Unterstützung der Angehörigen und die Maßnahmen, die gegen die Pandemie erhoben wurden. Ob es hierzulande dennoch eine erhöhte Sterblichkeit der Hundertjährigen wegen Covid-19 gab, muss noch geklärt werden. Fest steht aber, dass selbst das Coronavirus die starke Zunahme der Hundertjährigen nicht bremsen konnte – was einen Eindruck von der enormen demographischen Entwicklung in dieser Bevölkerungsgruppe gibt.

Wie kamen die Hundertjährigen denn mit den Einschränkungen durch die Pandemie zurecht?

Für Deutschland haben wir zu dieser Frage leider noch keine Informationen. Im Rahmen unserer aktuellen Studie SWISS100 in der Schweiz konnten wir aber telefonische Interviews mit fünfzig Hundertjährigen und sechzig Angehörigen durchführen. Schwierig war es vor allem für jene Hundertjährigen, die vor der Pandemie noch recht aktiv waren. Diese Gruppe litt enorm darunter, dass aufgrund der Ansteckungsgefahr alle Freizeitangebote in Heimen und Gemeinden abgesagt wurden und enge Familienangehörige in den Pflegeheimen monatelang nicht zu Besuch kommen durften. Einige fühlten sich sehr isoliert. Die Angehörigen berichteten, dass sich die Gesundheit der Hundertjährigen in der Zeit deutlich verschlechtert hat, auch weil neben den Aktivitäten etwa Maßnahmen wie Physiotherapie gestrichen wurden. Eine unterschätzte Herausforderung für Hochbetagte sind die Corona-Masken: Die meisten sehr alten Menschen hören nicht mehr gut und sind darauf angewiesen, die Mimik der Sprecher einzubeziehen. Masken machen die Kommunikation für sie schwierig.

Man würde erwarten, dass die meisten Hundertjährigen ohne professionelle Unterstützung nicht zurecht kommen. Doch eine Ihrer Studien hat ergeben, dass in Deutschland mehr als die Hälfte der Menschen in diesem hohen Alter noch zu Hause wohnen.

Erstaunlich, nicht wahr? Und Untersuchungen aus den USA, beispielsweise aus New York, zeigten, dass es dort sogar bis zu 70 Prozent sind. In der Schweiz scheint sich die Situation übrigens etwas anders darzustellen: Der überwiegende Teil der „Generation hundert plus“ lebt hier offenbar in Pflegeheimen, nach vorläufigen Schätzungen etwa 65 Prozent. Daten aus einer früheren Studie deuten zudem darauf hin, dass die Hochbetagten in der Schweiz tendenziell gebrechlicher sind als in anderen Ländern. Warum, wollen wir noch herausfinden.