Auch Madiba und Kiano werden nicht ewig im Opel-Zoo bleiben. Die beiden Jungbullen wurden im Mai und im September 2019 geboren, in einigen Monaten sind sie geschlechtsreif. „In der Regel zeigen Giraffen im Alter von zwei Jahren erstes Interesse am anderen Geschlecht“, sagt Jebram. Sobald sie eigenen Nachwuchs zeugen können, werden sie an andere Zoos abgegeben, damit sie dort zur Erhaltung ihrer Art beitragen können.

Denn sollte sich die Zahl der wilden Giraffen nicht stabilisieren, könnte es eines Tages notwendig werden, Zoo-Giraffen wieder auszuwildern. „Ich würde erwarten, dass das funktioniert“, sagt Jebram. Bei anderen Tierarten seien Auswilderungen bereits gelungen. Addax-Antilopen zum Beispiel hätten nach ihrer Freilassung in Marokko sofort wieder eine normale Fluchtdistanz zum Menschen eingenommen und sich wie ihre im Freiland geborenen Artgenossen verhalten.

Jebram wäre es am liebsten, wenn es erst gar nicht so weit kommt: „Ich würde mich mehr freuen, wenn wir es vorher schaffen, die Bestände in Afrika zu stabilisieren.“ Deshalb informiert er die Zoos, die am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Giraffen teilnehmen, regelmäßig über unterstützenswerte Projekte, die sich in den Heimatländern der Giraffe für deren Schutz einsetzen. Große Erfolge verzeichnet etwa ein Projekt im Niger. Die dort vorkommenden Westafrikanischen Giraffen (Giraffa camelopardalis ssp. peralta) waren Mitte der neunziger Jahre auf eine winzige Population von knapp fünfzig Tieren geschrumpft. Artenschützer begannen daraufhin, die Menschen vor Ort über die Bedeutung der Giraffen zu informieren. Und gleichzeitig unterstützten sie die Bevölkerung mit Mikrokrediten und verschafften Dorfbewohnern Zugang zu Trinkwasser. „Die Bevölkerung muss immer miteinbezogen werden“, sagt Jörg Jebram. Aber von Aufklärung allein werde eben niemand satt. Deshalb müsse man auch dafür sorgen, dass es in den Verbreitungsgebieten der Giraffen auch den Menschen gutgehe. Im Niger verbesserte sich die Lebenssituation der Dorfbewohner, die Wilderei ging zurück. Mittlerweile ist die Population der Westafrikanischen Giraffen wieder auf vierhundert Tiere angewachsen.

In vielen Regionen Afrikas werden die Giraffen zu Schutzzwecken seit einiger Zeit auch regelmäßig gezählt. Der Zensus ermöglicht es Artenschützern, die Populationsentwicklung im Blick zu behalten. Zum Teil werden auch Gruppen von Giraffen gezielt umgesiedelt, um ihr Verbreitungsgebiet wieder zu erweitern. Noch immer muss viel dafür getan werden, damit die grazilen Tiere auch in Zukunft durch die originale afrikanische Savanne stolzieren. Doch immerhin: Die Zeiten, in denen die Giraffen einfach übersehen wurden, sind vorbei.