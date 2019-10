Gesundheit : Die Überall-Bakterien

Es gibt schönere Seiten im Internet als www.lebensmittelwarnung.de. Das Verbraucherschutzportal sammelt, was in der Welt der Ernährungs-, Kosmetik- oder Alltagswarenindustrie schiefgeht und für Konsumenten gefährlich werden kann. Hartplastiksplitter im Toast tauchen hier genauso auf wie gesundheitsgefährdende Chemikalien im T-Shirt. Bakterien und Keime werden häufig thematisiert. Selten schlägt das so hohe Wellen wie die jüngsten Warnungen vor Bakterien in Milch und Wurst. Listerien in Produkten des nordhessischen Wurstherstellers Wilke werden sogar mit drei Todesfällen in Verbindung gebracht.

Nicht nur Supermarktkunden stellen sich die Frage: Was sind Listerien - und muss man vor ihnen Angst haben? "Es gab in den letzten Jahren immer mal wieder Ausbrüche wie jetzt gerade - mit der heutigen Massenproduktion ist das auch gar nicht zu vermeiden", sagt Winfried Kern, Chef-Infektiologe an der Universität Freiburg. "Leider stirbt dann immer mal wieder ein Mensch, entweder weil er zu spät zum Arzt gekommen oder weil sein Immunsystem geschwächt ist."