Psychologie des Schenkens : Tipps für das (fast) perfekte Weihnachtsgeschenk

Aktualisiert am

Es ist diese Zeit im Jahr, kurz vor Weihnachten, wenn sich Panik breitmacht. Auf der Suche nach Geschenken hasten die Menschen durch Fußgängerzonen, verzweifeln an den Lieferzeiten von Onlineshops, versuchen dem Liebsten noch unauffällig zu entlocken, ob er eine Kaffeemühle braucht, und kaufen dann doch frustriert irgendein Parfüm. Ob Weihnachten ein Fest der Liebe wird, hängt auch davon ab, was man unter den Baum legt. Ein schlechtes Geschenk kann beleidigen, ein gutes Beziehungen stärken. Schenken ist eine Kunst und, glücklicherweise, auch eine Wissenschaft. Psychologen haben einiges dazu herausgefunden, was ein perfektes Geschenk ausmacht, warum man nicht zu viel Geld ausgeben sollte und wann es besser ist, nichts zu schenken.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Die Rituale des Schenkens sind so alt wie die Menschheit. Im Sinne des wechselseitigen Austausches schafften sie in ar­chaischen Stammesgesellschaften Sicherheit und stärkten Beziehungen, schreiben Anthropologen der North Western University in einer Studie zu der „Dunklen Seite von Geschenken“ Anfang der 1990er-Jahre. Heutzutage geht es weniger darum, potentiell gewaltsamen Übergriffen des Nächsten vorzubeugen, doch noch immer dreht sich beim Schenken alles um zwischenmenschliche Beziehungen. Ge­schenke führen jedoch zu Angst und Stress, bei allen Beteiligen, befanden die Forscher: „Sie schaffen und verschärfen zwischenmenschliche Konflikte.“