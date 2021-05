Eine Stiftung für Genomdaten? : Die wichtigsten Zutaten für eine Medizin-Revolution

Aktualisiert am

Große Datenbanken fahnden nach Virus-Varianten und sollen die Medizin in eine neue Ära führen, indem sie Informationen der Gene und Gesundheit der Bürger verbinden. Kann eine Stiftung für Deutschland das Eis brechen?

Eis ist ein Sich-nach-vorne-Tasten, mehr noch nicht. Ein Gedankenexperiment. Vielleicht geht auch nicht mehr in diesem Land, in dem bisher jeder Versuch, mit der Erbinformation der Menschen ein neues, goldenes Zeitalter der Medizin einzuläuten, stets auf halbem Wege stecken geblieben ist. Aber Felix Oldenburg sieht auch, was die globale Krise der Pandemie ausgelöst hat.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Gesundheit ist im Kurs hoch gestiegen, die Menschen und damit auch die Politik wissen jetzt: Der Fortschritt wartet nicht. Oldenburg ist kein Gesundheitsexperte, schon gar nicht Genforscher. Er nennt sich Sozialunternehmer, bis 2020 leitete er den Bundesverband Deutscher Stiftungen und bis vor Kurzem den europäischen Stiftungs-Dachverband „Dafne“. Jetzt aber will er etwas Neues wagen: eine gemeinnützige Stiftung Genomdaten.