Gedankenlesen mit KI : „Jeder Gedanke hat eine unverwechselbare Signatur“

Aktualisiert am

Gedankenlesen per Künstlicher Intelligenz: Ein Gespräch mit dem Berliner Hirnforscher John-Dylan Haynes über die Versuche, unsere Geisteswelt maschinell zu dechiffrieren.

Bei jedem Gedanken sind viele unterschiedliche Nervenzellen aktiv. Deren Aktivitätsmuster lässt also Rückschlüsse auf bestimmte Gedanken zu - doch vom „Gedankenlesen“, wie es etwa Facebook ankündigte, sind wir noch himmelweit entfernt. Bild: picture alliance / BSIP

Herr Haynes, Sie forschen zum Thema Gedankenlesen. Nehmen wir an, ich denke gerade gar nicht an Gehirnforschung, sondern an Käsebrote. Könnten Sie das erkennen?

Grundsätzlich ja. Jeder Gedanke, den wir haben, hat im Gehirn eine unverwechselbare Signatur. Vor knapp zwanzig Jahren haben wir mit anderen Kollegen begonnen, uns mit diesem Phänomen zu befassen.

Und inzwischen können Sie tatsächlich Gedanken lesen?

So weit würde ich nicht gehen. Lesen können wir sie noch nicht in dem Sinne, wir müssen sie mühsam dechiffrieren.