Säugetiere gab es lange bevor die Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren verschwanden. Allerdings standen sie da ganz im Schatten von Tyrannosaurus rex & Co. – obgleich beide Wirbeltiergruppen vor rund 230 Millionen Jahren zur selben Zeit die Bühne der Biosphäre betraten. Als maus- bis marderartig werden die dinosaurierzeitlichen Säuger meist beschrieben, als scheue, nachtaktive Kleintiere, die sich, sofern sie überhaupt räuberisch waren, von Insekten ernährten. Wenn sie etwas mit Dinosauriern zu tun hatten, dann als deren Beute.

Ulf von Rauchhaupt Redakteur im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Allerdings hatten chinesische Forscher bereits 2005 in Nature den Fund fossiler Skelettreste eines Säugers aus der Unterkreide Chinas veröffentlicht, den sie Repenomamus giganticus tauften, da er immerhin größer war als eine Hauskatze. Doch damit nicht genug: Im versteinerten Mageninhalt des Tieres fanden sich Knöchelchen von Dinosaurierküken. Es waren Jungtiere aus der Gattung Psittacosaurus und damit eines Pflanzenfressers, der mindestens so groß wurde wie ein Schäferhund und ein entfernter Verwandter des spätkreidezeitlichen Triceratops war. Offenbar hatte sich hier der größte Säuger der Kreidezeit, der in halbwegs aussagekräftigen Fossilien überliefert ist, an einem Dino-Nest bedient.

Doch nun hat ein Team chinesischer und kanadischer Paläontologen um Gang Han von der Hainan Tropical Ocean University im Fachjournal Scientific Reports ein überaus erstaunliches Fossil beschrieben. Es wurde bereits im Mai 2012 in denselben kreidezeitlichen Ablagerungen gefunden wie der erwähnte Repenomamus giganticus: der Yixian-Formation unweit Lujiatun in der nordwestchinesischen Provinz Liaoning. Die Versteinerung konserviert zwei ineinander verkeilte Wirbeltierskelette: Das größere stammt von einem ausgewachsenen Psittacosaurus, das andere von einem etwas kleineren Gattungsgenossen des R. giganticus, dessen Art Repenomamus robustus bereits länger bekannt ist.

Die fossile Erhaltung ist so gut, dass man auch als Laie schnell sieht, was hier passiert ist: Der Säuger sitzt auf dem dreimal schwereren Dinosaurier und beißt ihm in den Torso. Gleich zwei Rippen hat er zwischen den Zähnen. Zugleich hat seine linke Vorderpfote den schnabelbewehrten Unterkiefer des Psittacosaurus im Griff, während sich die linke Hinterpfote in den Unterschenkel des Dinos krallt. Offenbar - so schließen die Autoren der Publikation nach eingehender Analyse - hat sich hier das vergleichsweise kleine Säugetier an einem deutlich größeren, ausgewachsenen Dinosaurier vergriffen.

„Als ich das Bild dieses Fossils zum ersten Mal gesehen habe, stockte mir der Atem“, sagt der Paläontologe Steve Brusatte von der University of Edinburgh, ein Spezialist für Dinosaurier und frühe Säugetiere. „So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen. Schon die Erhaltung eines Knochenstücks oder eines Zahns über 125 Millionen Jahre ist unwahrscheinlich, erst recht die eines kompletten Dinosaurierskeletts - aber zwei Tiere zusammen in tödlichem Kampf, das ist ein Wunder.“

Im chinesischen Pompeji

Tatsächlich ist es einem Vulkanausbruch zu verdanken, dass diese Szene aus der Urzeit so schnappschussartig auf uns kommen konnte: Gerade in dem Moment, als Räuber und Beute im tödlichen Clinch miteinander lagen, müssen sie von einem sogenannten Lahar erfasst worden sein, einer Schlammlawine aus Vulkanasche und Wasser, die sich bei Eruptionen in Verbindung mit Schmelz- oder Regenwasser löst und die Landschaft mit einem Material flutet, das nach kurzer Zeit aushärtet wie Beton. Etwa 125,7 Millionen Jahre ist das in diesem Fall her, hat die radiometrische Datierung des erstarrten Lahar-Materials ergeben.