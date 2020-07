Forschung mit Kunstwerken : Meinte der Römer wirklich die Pastinake?

Aktualisiert am

Marktfrau mit Früchten: Der flämische Maler Joachim Beuckelaer lebte in der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts und hinterließ zahlreiche Obst- und Gemüsebildnisse. Bild: mauritius images

Freundschaften bringen manchmal ungewöhnliche Projekte hervor. Mit Hilfe alter Kunst die Evolution unserer Feldfrüchte nachzuvollziehen ist so ein Projekt. Die Idee dazu stammt von dem Pflanzengenetiker Ive De Smet von der Universität Gent und seinem langjährigen Freund David Vergauwen, einem Kunsthistoriker von der belgischen Kunstorganisation Amarant.

Alle heutigen Nahrungspflanzen sind irgendwann aus unscheinbaren Wildformen hergegangen, die unsere Vorfahren durch Züchtung an ihre Bedürfnisse angepasst haben. De Smet und Vergauwen treibt die Frage um, wie diese Entwicklung von ihren bescheidenen Anfängen in der Jungsteinzeit bis heute verlaufen ist. Archäologische Funde von Samen und Pflanzenresten erlauben zwar, das Erbgut früherer Sorten zu bestimmen, aber die genetische Sequenz sagt zunächst nichts darüber aus, wie die Feldfrüchte aussahen. Wie groß oder klein waren sie? Wie intensiv war ihre Färbung, und besaßen sie noch Besonderheiten, die heutigen Sorten fehlen? Diese Fragen können letztlich nur anhand von zeitgenössischen Darstellungen beantwortet werden.

Die beiden Freunde sehen daher in den unzähligen Abbildungen von Feldfrüchten auf Gemälden, Zeichnungen und Wandmalereien einen ungeheuren Fundus, den die Pflanzenforschung noch nicht angemessen ausgewertet hat. Sie wollen mit dem Bildmaterial klären, ab wann gewisse Feldfrüchte verwendet wurden, wie sie damals ausgesehen haben, wie beliebt sie zu den jeweiligen Zeiten waren und ob sich aus den Darstellungen auch etwas über die Handelsrouten oder die möglichen Ursprünge herauslesen lässt. Dafür brauchen sie eine möglichst große Bilddatenbank. Weil De Smet und Vergauwen nur einen kleinen Teil der weltweiten Gemäldesammlungen sichten können, bitten sie alle Kunst- und Museumsfreunde, ihnen mit Hinweisen zu den entdeckten Objekten zu helfen. Der Aufbau einer entsprechenden Bilddatenbank sei allein über die Sichtung der Museumskataloge nicht möglich, schreiben sie in der Zeitschrift „Trends in Plant Science“.

Oft lasse sich vom Titel eines Gemäldes oder einer Zeichnung nicht ableiten, was darauf zu sehen sei. Ein Gemälde des flämischen Malers Frans Snyders mit dem Namen „Stillleben mit Affen“ zeige zum Beispiel viele interessante Früchte und Gemüsesorten, was der Titel aber nicht vermuten lasse. Außerdem gebe es viel alte Kunst in privater Hand, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sei. De Smet und Vergauwen hoffen auch auf Unterstützung von dieser Seite.

Warum könnte ein zusätzlicher Ansatz hilfreich sein, um die Entwicklung der Feldfrüchte nachzuvollziehen? De Smet und Vergauwen nennen verschiedene Gründe. Die Archäobotanik – ihr wichtigstes Standbein – ist äußerst aufschlussreich und hilfreich, aber auch zeitintensiv und kostspielig. Außerdem braucht man bei der Suche nach archäologischen Pflanzen- und Speiseresten in Brunnen, Latrinen und Grabungsstätten eine gehörige Portion Glück. Zeitlich eingeordnet werden die Fundstücke mit der Radiokarbonmethode. Aus diesen Proben können auch die genetischen Sequenzen der jeweiligen Pflanzen und deren Verwandtschaftsverhältnisse herausgelesen werden, wenn genügend brauchbares Material gefunden wird. Das bislang älteste entzifferte Erbgut ist das einer 6000 Jahre alten Gerstenpflanze. Die Körner wurden in einer Höhle in der Nähe des Toten Meers gefunden.