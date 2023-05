In Umweltproben finden sich oft menschliche DNA-Abschnitte, die noch lesbar und einzelnen Menschen zuzuordnen seien, schreiben Forscher aus den USA, Irland und Spanien in „Nature Ecology & Evolution“. In Wasserproben, die sowohl nahe als auch fern von bewohnten Gegenden genommen wurden, aus menschlichen Fußabdrücken am Strand sowie aus der Luft von bewohnten wie unbewohnten Zimmern habe sich menschliche DNA identifizieren lassen. Die Proben dieser „environmental DNA“ (eDNA) werden analysiert, um etwa Wildtierpopulationen, das Auftreten invasiver Spezies oder Zustände früherer Ökosysteme sowie das Vorkommen von Krankheitserregern zu untersuchen.

Hinnerk Feldwisch-Drentrup Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft".



Einige Proben hätten eine ausreichende Qualität gehabt, dass Rückschlüsse über die Herkunft oder Risiken von Erkrankungen möglich waren. Dieser „menschliche genetische Beifang“ berge ethische Herausforderungen: Das unbeabsichtigte Sequenzieren menschlicher DNA lasse sich kaum vermeiden. In einem begleitend zur Studie veröffentlichten Kommentar heißt es, dass eine Regulierung moderner genomischer Methoden erwogen werden solle.

Bereits vor Studienbeginn Risiken abwägen

Einzelne Menschen aus der DNA in den Proben zu identifizieren ist allerdings nicht einfach möglich: Hierzu sind Datenbanken mit Gensequenzen nötig, die zum Vergleich genutzt werden können. Doch womöglich stehen diese zukünftig leicht zur Verfügung. Es gelte, Individuen wie auch ganze Gruppen wie etwa Minderheiten vor missbräuchlicher Verwendung genetischer Information zu schützen, sagt die an der Studie nicht beteiligte Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack von der Universität Wien gegenüber dem Science Media Center – sie ist Vorsitzende der Europäischen Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien, einem Beratungsgremium der EU-Kommissionspräsidentin.

„Das Ziel kann hierbei allerdings nicht sein, jegliche Umweltforschung, bei der es denkbar ist, dass menschliche DNA zufällig mit analysiert wird, als Forschung am Menschen zu qualifizieren“, sagt Prainsack. Daher sollte diese auch nicht denselben, strengen forschungsethischen Vorgaben unterworfen werden. Wenn die Analyse menschlicher DNA nicht das Forschungsziel, aber dennoch sehr wahrscheinlich ist, sollte jedoch schon vor Studienbeginn systematisch überlegt werden, wie negative Auswirkungen vermieden werden können.

Generell zeige diese technische Neuerung die Notwendigkeit, bestimmte althergebrachte Vorstellungen zu überdenken: „Zum Beispiel, dass sich Forschung am Menschen und Forschung an anderen Spezies immer klar voneinander trennen lässt – das ist häufig nicht mehr der Fall“, sagt Prainsack. Auch die Idee, dass menschliche Daten nur dann besonderem Schutz unterliegen, wenn es sich im rechtlichen Sinne um personenbezogene Daten handelt, sei nicht mehr zeitgemäß.