Kontroverse um Erziehungsstile : Wie streng sollten Eltern sein?

In Talkshows und Podiumsdiskussionen war der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff lange ein gern gesehener Gast: Er saß bei Anne Will, plauderte mit Markus Lanz und erteilte bei Sandra Maischberger Ratschläge, wie Eltern ihren Nachwuchs erziehen sollten. Seine These lautete etwa so: Eltern seien heutzutage nicht mehr in der Lage, ihren Kindern Grenzen zu setzen – dadurch wachsen diese zu manipulativen Narzissten heran. „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“ oder „Deutschland verdummt“ lauteten die Titel seiner populärwissenschaftlichen Sachbücher, von denen mehr als 1,4 Millionen Exemplare verkauft wurden.

Nun laufen Strafanzeigen gegen den Psychiater aus Bonn. Im Sommer 2021 wurden schwere Vorwürfe erhoben: Ihm wird vorgeworfen, Minderjährigen teils ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten über Jahre ruhigstellende Medikamente verschrieben zu haben. Oft dia­gnostizierte er Kindern eine sogenannte „Entwicklungsretardierung mit Fixierung im frühkindlichen Narzissmus und in der ödipalen Phase“ oder auch eine „Eltern-Kind-Symbiose“. Im ICD, dem internationalen Klassifikationssystem, anhand dessen Ärztinnen und Ärzte Krankheiten verschlüsseln und abrechnen, kommen beide Diagnosen nicht vor.

In der Fachwelt wurden Winterhoffs Ansichten zu vermeintlich narzisstischen Kindern seit Jahren kritisiert. „Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, warum Winterhoff und seine Bücher so viel Zuspruch bekamen“, sagt der Psychiater und renommierte Bindungsforscher Karl Heinz Brisch. Dass Winterhoff Kinder als „Tyrannen“ beschreibt, müsste Eltern eigentlich eine Warnung sein, findet die Pädagogin Susanne Mierau, die in Berlin seit 13 Jahren mit Familien arbeitet. „Wie kam der nur mit solchen Behauptungen durch?“, fragt sich auch der Kinderarzt Herbert Renz-Polster, der mehrere Erziehungsbücher geschrieben hat und zur kindlichen Entwicklung forscht.

Kann ein Neugeborenes der „größte Egoist auf der Welt“ sein?

Winterhoff stand mit seinen Ansichten nicht allein da. Im Jahr 2006 erschien etwa Bernhard Buebs Bestseller „Lob der Disziplin“, der Pädagoge leitete einst das Internat Schloss Salem. Elterliches Handeln verglich er „in der Konsequenz“ mit der „Dressur eines Hundes“. Gelegentliche Schläge waren für ihn kein Tabu. Und im Dokumentarfilm „Elternschule“ über eine Kinder- und Jugendklinik in Gelsenkirchen wurden Säuglinge als „größte Egoisten auf der Welt“ bezeichnet und kundgetan, dass bereits wenige Monate alte Babys ihre Eltern manipulierten. Erziehung wird hier zum Machtkampf, in dem sich Eltern von Anfang an gegen ihren Nachwuchs behaupten müssen. Eine Einstellung, die vielen Menschen zusagte: Die Dokumentation lief sogar im Kino und wurde 2018 für den Deutschen Filmpreis nominiert.

Die Erziehungswissenschaft beschreibt einen solchen Stil als autoritär oder direktiv. „Das Problem dieser Erziehungsmethode ist, dass sie sich allein am Verhalten der Kinder orientiert“, erklärt Renz-Polster. Dass Winterhoff sedierende Medikamente verordnete, statt zu ergründen, woher das Problem oder der Wutausbruch eines Kindes komme, passe zu dieser Haltung. „Ein Kind wird dadurch vielleicht folgsam, aber eine solche Abkürzung bringt seine Entwicklung nicht voran“, sagt Renz-Polster. Dazu müsse ein Kind im Rahmen funktionierender Beziehungen lernen, seine Gefühle zu kontrollieren und seine Persönlichkeit aufzubauen. Fehlen diese, falle es ihm schwer, ein stabiles Selbstwertgefühl zu entwickeln, für sich selbst einzustehen und sich von anderen abzugrenzen.