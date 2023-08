Eine E-Revolution fürs Leben: In deutschen Laboren ist erstmals elektrische Energie direkt in den universellen Lebensstoff ATP umgewandelt und so gespeichert worden. Womöglich auch ein Biotech-Werkzeug für die Klimaneutralität.

Die Natur ist eine enorm vielseitige Energienutzerin und -umwandlerin, und sie hat darin auch reichlich Erfindungsgeist bewiesen in den mehr als drei Milliarden Jahren, in denen das Leben mit seinen ersten Vorstufen auf unserem Planeten gedeiht. Dann kam der Mensch, und die Möglichkeiten erweiterten sich noch einmal gewaltig. Eine bemerkenswerte Lücke allerdings war geblieben – bis heute: elektrischen Strom zu nutzen, um ihn direkt in biochemische Energie umzuwandeln und damit Lebensprozesse anzutreiben. Die Evolution hatte mangels Stromangebot keine Verwendung, und den Ingenieuren kam dieser Pfad der Energieumwandlung bisher einfach nicht in den Sinn.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Wozu auch? Es gibt doch die wahrhaft geniale Erfindung der Photosynthese, mit der die Pflanzen in ihren grünen Chloroplasten gewisse Anteile der elek­tromagnetischen Strahlung – des Lichts – direkt und ausgesprochen ergiebig in chemische Energie umwandeln. In der Tat lebt praktisch das gesamte Leben und deshalb auch der Mensch vom Erfolgsmodell Lichternte. Strahlung wird umgewandelt in die stofflichen Energieträger des Lebens.