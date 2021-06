Krokodile leben in den Tropen und Subtropen, angepasst an eine amphibische Lebensweise – die meisten Arten verbringen einen Großteil ihrer Zeit im Wasser. Manche leben in Bächen, Flüssen und Lagunen in Regenwäldern oder Savannen, wieder andere in Mangroven und dem Brackwasser großer Flussmündungen. Vielerorts dringt jedoch der Mensch immer tiefer in ihre Habitate vor oder zerstückelt sie, etwa durch die Rodung von Regenwald. Mancherorts stehen Krokodile auch in Konkurrenz zu Fischern. Oder es wird Jagd auf sie gemacht, ihres Leders oder ihrer Eier wegen. Und manchmal ist auch Angst mit im Spiel. Denn größere Krokodil-Arten können durchaus Menschen überwältigen. Für 2020 verzeichnet die Datenbank „CrocBITE“, in der die Zahl der weltweiten Krokodilattacken auf den Menschen zusammengetragen werden, insgesamt 130 Ereignisse, 59 davon endeten tödlich. Häufig sei Unachtsamkeit schuld, heißt es auf der Website, etwa wenn Menschen sich in Krokodil-Gebieten zu dicht ans Wasser wagen. Denn die Tiere können sich hervorragend anschleichen. Flach im Wasser liegend sind sie kaum zu sehen. Ihr seitlich abgeflachter Schwanz ermöglicht ihnen, sich im Wasser zügig fortzubewegen, ohne Wellen zu schlagen. Im entscheidenden Moment können sie zudem blitzschnell zupacken. Wer dann als Mensch zu dicht am Wasser steht, ohne genügend Vorsprung zum Weglaufen, ist im Nachteil. „Krokodile sind Sprinter“, sagt Frank Velte. „Sie müssen sich explosiv in Bewegung setzen können, wenn sie sich ihre Beute schnappen wollen.“

Von ihren Sprinterqualitäten zeigen die beiden Stumpfkrokodile in Darmstadt gerade wenig. Die zwei ruhen regungslos im Wasser, sodass sich auch die Salmler und die Buntbarsche im Becken nahe herantrauen. „Tagsüber schwimmen die Fische um die Krokodile herum und picken ihnen vielleicht sogar ein paar Algen von der Haut“, sagt Velte. „Sobald es aber dunkel wird und die Krokodile aktiv werden, gehen die Fische auf Abstand.“ Dabei seien sie gar keine inter­essante Beute: „Um einen so kleinen Fisch zu fangen, würden sie viel mehr Energie verbrauchen, als ihnen der Fisch an Kalorien einbrächte.“

Stattdessen stehen für die Stumpfkrokodile einmal alle vierzehn Tage Ratten, Mäuse oder Meerschweinchen auf dem Speiseplan. Mehr Futter brauchen sie nicht, denn sie sind wechselwarme Tiere, ihre Körpertemperatur wird über die Außentemperatur reguliert. „Dadurch verbrauchen Krokodile nur wenig Energie“, sagt Velte. „Die Futterkosten sind also nicht besonders hoch.“