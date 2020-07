Die Zukunft des Waldes : Das Leiden der jungen Bäumchen

Dunkle Wolken hängen dicht über dem Müllheimer Eichwald. Es ist Anfang Juni, Christine Weinig streift abseits der Wege durch das Unterholz, um die Schäden aus den vergangenen Monaten zu begutachten. Der Wald ist ihr Revier, seit einem halben Jahr kümmert sich die Försterin um das 400 Hektar große Gebiet am Fuße des Südschwarzwalds. Sorgen macht sie sich aber weniger um die alten Eichen, die seit zwei Jahren unter Trockenstress leiden, sondern um ein vielleicht noch weitaus größeres Problem im deutschen Wald: das Leiden der jungen Bäume.

Unten am Waldboden, im Schatten der großen Bäume, spielt sich ein Drama ab, das bisher kaum Aufmerksamkeit erhält. Zahllose Jungbäume sind akut bedroht, werden von Rehen und Hirschen verbissen, wie es im Fachjargon heißt, was nichts anderes bedeutet als angefressen. Das Wild gefährdet die nächste Baumgeneration, Naturschützer und Ökologen sprechen bereits vom Waldsterben von unten. Und der Klimawandel wird die Lage zusätzlich verschärfen, weil das Wild von wärmeren Jahreszeiten profitiert. Auf dem Spiel steht so die Zukunft des Waldes.

Christine Weinig (36) beugt sich herunter zu einer jungen Eiche, um das Dilemma aus nächster Nähe zu betrachten. Sie trägt Wanderstiefel und einen Fleece unter der Regenjacke, die blonden Haare locker zum Zopf gebunden. Die Försterin zieht das Stämmchen zu sich heran, inspiziert die Knospen. „Ziemlich starker Verbiss“, ruft sie zu Rudi Suchant hinüber, dem Freiburger Forstwirt und Wildtierökologen, der zur Besichtigung in den Müllheimer Wald gekommen ist. Seinen Hut trägt der 62-Jährige tief im wettergegerbten Gesicht, sein Befund ist eindeutig: Die Gipfelknospe ist abgebissen, das Stämmchen bildet nun zwei Triebe, eine sogenannte Zwiesel. Dasselbe Phänomen zeigt sich nur wenige Meter weiter an einem anderen Bäumchen, rings herum wurden viele Jungeichen angeknabbert, manche regelrecht geköpft. Das ist, was Wissenschaftler als Verbiss bezeichnen: Wildtiere knabbern mit Vorliebe an jungen Trieben, Blättern und Knospen, und die Jungbäume enden oft als Krüppel, die meisten büßen auch an Vitalität ein, und damit sinken ihre Überlebenschancen im Konkurrenzkampf um Licht und Nahrung. Mindestens ein Viertel des deutschen Waldes ist so stark verbissen, dass die Verjüngung ganzer Waldgebiete gefährdet ist, rechnen Forstwissenschaftler vor. Waldbesitzer und Förster fordern daher endlich eine Reduzierung der Wildbestände. Aber das klingt einfacher, als es ist.

Eigentlich bietet der Eichwald in Müllheim beste Voraussetzungen für den Nachwuchs. Hier wurde ein sogenannter Schirmschlag vorgenommen, alle Bäume mussten weichen, bis auf gut zweihundert Jahre alten Eichen. Die wachen jetzt über ihren Nachwuchs – stämmige Riesen in großen Abständen. So fällt mehr Licht auf den Waldboden, Eicheln keimen, Sämlinge treiben aus, junge Eichen wachsen heran. „Ziel ist die Eichenverjüngung“, sagt Weinig, in ein paar Jahrzehnten sollen hier die Eichen mit zehn Meter Abstand stehen, hundert Bäume pro Hektar. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, muss auf zwei Quadratmetern ein Bäumchen mit einem halben Meter Höhe gedeihen. Der Schirmschlag hilft den Eichen, aber auch andere Baumarten profitieren, die sich im Konkurrenzkampf gegen die Buche sonst kaum behaupten können. Darunter Weichhölzer, die sonst nur am Waldrand oder entlang von Wegen zu sehen sind, weil sie dort nicht sofort wieder verschattet werden. Doch die Waldbaumaßnahme lockt zugleich mehr Rehe an, den Paarhufern bietet sich ein Festmahl. In der Verjüngungsfläche richten sie die größten Schäden an.