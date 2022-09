Elternzeit : Kein Geschrei beim Einschlafen

Wissenschaftlern wird zuweilen vorgeworfen, zu vertieft in ihre Forschung zu sein und darüber den Bezug zum Alltag sowie die zugehörigen Kompetenzen eingebüßt zu haben. Da ist es schön, dass sich ein Team des RIKEN Center für Gehirnforschung in Japan nun einem lebensnahen Pro­blem gewidmet hat: Wie bringt man ein schreiendes Baby zum Schlafen?

Untersucht wurde dies an 21 Säuglingen in einem Alter von durchschnittlich fünfzehn Wochen. Ihre Mütter sollten sie abends entweder tragen und umhergehen, im Sitzen halten, in einem Kinderwagen schieben oder ins Bettchen legen. Die Forscher haben dabei festgehalten, wie schnell das Herz des Babys schlug und wie sehr es weinte. Den Müttern war freigestellt, in welcher Reihenfolge sie die Maßnahmen umsetzten.