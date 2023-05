N

icht nur Honigbienen, sondern auch Hummeln, die ebenfalls zur großen Familie der Bienen gehören, sind zu erstaunlichen Lernleistungen fähig. Durch das Beobachten von Artgenossinnen lernen sie, welche Blütenfarbe am meisten Nektar und Pollen verspricht, und kopieren auch nicht natürliche Verhaltensweisen wie das Ziehen an einer Schnur, um an eine Belohnung zu kommen, wenn eine Hummelschwester es ihnen vormacht.

Nun hat ein Team um Lars Chittka von der Queen Mary University of London eine weitere bemerkenswerte Hummelstudie im Journal Plos Biology vorgestellt. Die Biologen berichten, dass Hummeln neue Verhaltensweisen schnell lernen und diese sich in einer Hummelgemeinschaft durch soziales Lernen, also das Beobachten von Artgenossinnen, rasch verbreiten. Mit diesen Fähigkeiten nähern sich auch Hummeln jenen Tieren an, denen der Mensch eine Art Kultur zugesteht. Bekannte Beispiele sind der Werkzeuggebrauch bei Primaten und Rabenvögeln.

Herauszufinden, wie Insekten Wissen gewinnen und weitergeben, ist nicht trivial. Die Forscher bedienten sich deshalb des sogenannten offenen Diffusionsparadigmas. Dabei handelt es sich um ein Versuchsdesign, mit dem auch schon Schimpansen und Kohlmeisen getestet worden waren und das innerhalb der Verhaltensbiologie als Goldstandard gilt: Einzelnen Tieren wird zunächst eine neue Technik beigebracht, dann werden sie wieder in ihre ursprüngliche Gemeinschaft entlassen, und Biologen dokumentieren, ob und wie schnell andere Gruppenmitglieder die neue Technik übernehmen.

Chittkas Team entwarf für die Hummelstudie eine Zwei-Optionen-Futterbox, deren Lockmittel, eine 50-prozentige Zuckerlösung, bei allen Bienen hochbegehrt ist. Der durchsichtige Deckel der runden Petrischale lässt sich mithilfe einer roten Lasche im Uhrzeigersinn oder einer blauen Lasche gegen den Uhrzeigersinn ein Stück drehen und gibt dabei den Leckerbissen frei.

In einem ersten Experiment brachten die Forscher einer einzelnen, besonders neugierigen Hummel Schritt für Schritt bei, mit dem Kopf gegen die rote Lasche der Apparatur zu drücken, um an die Belohnung zu kommen. Diese sogenannte Demons­trator-Hummel setzten sie in eine geschlossene Flugarena, die direkt mit der Hummelkolonie verbunden war.

Die Hummeln hatten nun sechs Tage lang täglich drei Stunden Zeit, sich mit den Futterboxen zu beschäftigen, und wurden währenddessen gefilmt. Zu Beginn zeigten sie kein Interesse an den runden Behältnissen, am Ende des Versuchs hatten so gut wie alle Hummeln gelernt, die Box zu öffnen, und zwar so, wie sie es vorgeführt bekommen hatten, indem sie also gegen die rote Lasche drückten. Einige Hummeln entdeckten, dass sich die Box auch öffnen ließ, wenn sie mit dem Kopf voran gegen die blaue Lasche liefen, dennoch bevorzugten die Tiere schlussendlich die Variante mit der roten Lasche. Das Experiment wiederholten die Forscher mit einer Hummel, der sie beigebracht hatten, gegen die blaue Lasche zu drücken. Das Ergebnis war eindeutig: Nach sechs Tagen hatten die Nestgenossen fast alle gelernt, die blaue Lasche zu drücken.