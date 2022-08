Frühmenschenfund : Der erste Fußgänger

Vor zwanzig Jahren machte ein kleiner Totenkopf Schlagzeilen, der im Jahr davor, im Juli 2001, in einer Wüste des nordafrikanischen Staates Tschad gefunden worden und als der einer bis dahin unbekannten Vormenschenform interpretiert worden war. Ihre Entdecker um den französischen Paläanthropologen Michel Brunet von der Université de Poitiers nannten sie in ihrer damaligen Veröffentlichung “Sahelanthropus tschadensis“

Die Sensation war einerseits der vergleichsweise gute Erhaltungszustand des fossilen Schädelknochens und zweitens sein enormes Alter von sieben Millionen Jahren. Zum Vergleich: Die frühesten Fossilien von Vertretern unser eigenen Art Homo sapiens sind nur rund 300.000 Jahre alt. Die berühmte „Lucy“ aus Äthiopien lebte vor 3,2 Millionen Jahren und ihr „Landsmann“ Ardipithecus ramidus, für den der aufrechte Gang ebenfalls dank eines einigermaßen kompletten Skeletts gut gesichert ist, vor 4,4 Millionen Jahren. Die dritte und größte Sensation des Toumaï-Schädels, wie er auch genannt wurde, war aber der Umstand, dass verschiedene Indizien wie bestimmte Merkmale des Gesichtsschädels oder die Lage des Lochs am Wirbelsäulenansatz darauf schließen ließen, dass bereits Sahelanthropus auf zwei Beinen ging – zu einer Zeit, zu der die Trennung unserer Stammeslinie von der unserer nächsten noch lebenden Verwandten, den Schimpansen, erst eine Million Jahre zurücklag, wenn sie überhaupt schon erfolgt war.

In der aktuellen Ausgabe von Nature ist nun eine ausführliche Analyse dreier weiterer Primaten-Knochen erschienen, die ebenfalls im Juli 2001 an gleicher Stelle gefunden worden waren und bei denen alles darauf hinweist, dass sie, wenn sie vielleicht nicht von genau dem Individuum des Schädels stammen, so doch von Vertretern der selben Form Sahelanthropus. Es handelt sich um Fragmente zweier Ellen (Ulnae), und zwar um eine eines rechten Unterarms und eine eines linken, sowie um den Schaft eines linken Oberschenkels (Femur). Es sind also Knochen des Fortbewegungsapparates – auch Klettern, wozu man Unterarme braucht, ist eine solche – und sollten daher endlich nähere Auskunft darüber geben, ob Sahelanthropus tatsächlich auf zwei Beinen laufen konnte, oder ob er eher in Bäumen kletterte und am Boden hauptsächlich alle vier Gliedmaßen benutze, so wie alle heutigen Menschenaffen das vorzugsweise tun

Denn dieser Punkt ist seit 2002 umstritten gewesen. Die Debatte war aber schwer frei von Eifersüchteleien und Rivalitäten zwischen verschiedenen Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Vor- und Frühmenschenforschung zu halten. In einem Feld, von dem nur halb im Unernst gesagt wird, es gebe mehr Forscher als Funde, ist das kaum überraschend. In diesem Fall aber kam hinzu, dass ein Jahr vor dem Sahelanthropus-Schädel aus dem Tschad von einem anderen Team in Kenya ein Oberschenkel gefunden wurde, der auch einer zuvor unbekannte Vormenschenform namens Orrorin tugenensis zugeordnet wurde. Und dieser war von ihren Entdeckern ebenfalls ein zweibeiniger Gang bescheinigt wurde. Orrorin ist sechs Millionen Jahre alt.