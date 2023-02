Das Influenzavirus rafft Tausende Vögel dahin, das ist eine Katastrophe für die Artenvielfalt. Sein Erfolgsrezept: Es passt sich an verschiedenste Arten an.

Zuletzt hat das Virus Seelöwen erwischt: Fast 600 von ihnen sind in den vergangenen Wochen in Peru verendet. Hinzu kommen allein in dieser Region mehr als 50.000 Wildvögel. Sie sind durch eine Infektion mit H5N1 verendet, einem Influenzavirus, das so heftig wie nie zuvor auf der Welt grassiert. Es wütet vor allem unter den verschiedensten Arten von Vögeln, bei Möwen, Basstölpeln und Pelikanen. Auch in diverse Geflügelställe ist es eingeschleppt worden. Und immer wieder erkranken und sterben auch Säugetiere – wie die Seelöwen. H5N1 hat bereits Otter, Katzen und Grizzlybären infiziert, Delphine und Füchse dahingerafft. Dass das Virus ein so breites Infektionsspektrum besitzt, beunruhigt Influenza-Experten. Zudem hat es seine Saisonalität verloren – es verbreitet sich, anders als bei Ausbrüchen zuvor, auch bei sommerlichen Temperaturen.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Die Folge: H5N1 kann nun Regionen erreichen, in denen es bisher nie war. Wie sich das Virus aber etwa in der Antarktis verhalten wird, wie viele Vögel es dahinraffen wird und ob es auch Arten befällt, die bislang noch nie mit einem Influenza-Erreger in Kontakt waren, ist nicht vorhersehbar. „Das ist das wirkliche Drama“, sagte Ursula Höfle, Veterinärin an der Universität Kastilien-La Mancha in Spanien. In einer Veranstaltung des deutschen Science Media Center zum Thema zeigt sie sich sichtlich betroffen. Das Virus habe bereits ganze Vogelkolonien ausgelöscht, einzelne Populationen drastisch verkleinert. „Wir erwarten einen großen Effekt auf die Artenvielfalt.“