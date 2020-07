Lästige Blutsauger auf Wiesen : Welche Kleidung Bremsen weniger mögen

Aktualisiert am

Fliegen aus der Familie der Bremsen greifen nicht nur das Vieh auf der Weide an, diese Blutsauger haben es auch auf Menschen abgesehen. Warum man sich für Aktivitäten im Grünen deswegen im Sommer lieber weiß als schwarz kleiden sollte, haben Wissenschaftler um Gábor Horváth von der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest und Ádám Pereszlényi vom Ungarischen Naturhistorischen Museum in Budapest herausgefunden.

Wie die Forscher in „Plos One“ berichten, ist es für Bremsen von Vorteil, dunkle, mutmaßlich stärker erhitzte Opfer zu bevorzugen. Das zeigte sich bei dem Versuch, die blutgierigen Fliegen zu fangen, sobald sie sich auf einer Attrappe aus Plastik niedergelassen hatten. Auf Sitzplätzen mit einer Temperatur von etwa 20 Grad Celsius konnten fast alle Bremsen geschnappt werden, bei mehr als 40 Grad gelang es dagegen fast allen zu entwischen. Mensch und Tier haben dann beim Abwehren der Attacke kaum eine Chance, das zudringliche Insekt dauerhaft auszuschalten.

Unversehrt davongekommen, kann die Bremse einen neuen Angriff starten, um schließlich doch eine Blutmahlzeit zu ergattern. Wie Aufnahmen mit einer Wärmebildkamera auf einer Pferdekoppel bestätigten, sind Rappen wegen ihrer höheren Hauttemperatur deutlich attraktivere Opfer als Schimmel.

In den Schatten zu flüchten, um den Bremsen zu entkommen, ist nicht immer eine Lösung. Denn dort können Stechmücken lauern. Deren Weibchen gieren ebenfalls nach einer Portion Blut, die ausreichend Eiweiß für die Produktion von Nachwuchs liefert.