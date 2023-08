Groß ist viel im Tierreich, doch nichts ist größer als der Wal. Von Balaenoptera musculus, dem Blauwal, wurden schon Exemplare mit fast 30 Meter Länge vermessen und knapp 200 Tonnen Gewicht – das Zehnfache dessen, was das Riesennashorn Paraceratherium auf die Waage brachte, das größte bekannte Säugetier, das je auf Erden wandelte, und auch mehr als jeder sauropode Dinosaurier des Erdmittelalters. Das gewaltigste Lebewesen der Erdgeschichte ist sonderbarer Weise unser Zeitgenosse.

Oder vielleicht auch nicht. In der aktuellen Ausgabe von Nature stellt eine Gruppe von Wissenschaftlern aus verschiedenen Nationen, unter ihnen Eli Amson vom Naturkundemuseum in Stuttgart, einen Fund aus Peru vor: dreizehn Wirbel, vier Rippen und ein Stück Becken eines Tieres, das im mittleren Eozän vor 39,8 bis 37,87 Millionen Jahren in Küstennähe verendete.

Dieses Wesen gehörte bereits zur Ordnung der Wale, den Cetacea. Diese waren keine zehn Millionen Jahre zuvor aus kleinen rehartigen Huftieren hervorgegangen, deren Nachkommen sich schließlich so sehr an ein Leben im Wasser angepasst hatten, dass sie nun, im Mitteleozän, mit ihren zurückentwickelten Hinterbeinen nicht mehr an Land laufen konnten. Verwandte dieser Basilosauriden, wie diese heute ausgestorbene Tierfamilie irreführender Weise heißt – es waren Säuger, keine Saurier –, wurden dann die Vorfahren heutiger Wale, Tümmler und Delphine. Deren Riesenformen traten allerdings erst viel später auf, als Cetacea sich an ein Leben auf hoher See angepasst hatten, vor vielleicht fünf bis zehn Millionen Jahren.

Dachte man. Doch der Fund aus Peru sagt etwas anderes. Jene Wirbel und Rippen sind derart riesig, dass das zugehörige Geschöpf an die zwanzig Meter lang gewesen sein muss – so groß wie Shastasaurus sikanniensis, der größte marine Saurier des Erdmittelalters. Daher auch der systematische Gattungs- und Artname, den sich die Entdecker für die neu entdeckte Art ausgedacht haben: Perucetus colossus.

„Dank Perucetus wissen wir jetzt, dass gigantische Körpermassen dreißig Millionen Jahre früher als bisher angenommenen erreicht wurden“, sagt Eli Amson und erzählt, wie es zu dem Fund kam. „Vor dreizehn Jahren sah der peruanische Paläontologe Mario Urbina, einer der Ko-Autoren des Nature-Artikels, etwas aus dem Sediment in der peruanischen Wüste in der Region Ica hervortreten.“ Aufgrund der schieren Größe und der seltsamen Form habe Urbina die anderen Mitglieder des Teams erst davon überzeugen müssen, dass es sich tatsächlich um ein Fossil handelte. „Also erstellten sie zunächst Dünnschliffe der kleinen Fragmente, die er gesammelt hatte. Sie bestätigten, dass dieses felsenähnliche Ding aus versteinertem Knochen bestand!“

Doch die Größe war es nicht allein. Normalerweise ähnelt der Querschnitt eines Säugetierknochens dem eines frischen Brötchens oder eines Baguettes mit einer kompakten Kruste und luftigem Inneren. Doch hier sind diese Hohlräume mit massivem Knochenmaterial ausgefüllt und auf der Oberfläche zusätzliche Knochenschichten angelagert, Osteosklerose respektive Pachyostose nennen Wissenschaftler diese Erscheinungen. Sie erhöhen die Knochendichte und sind bei manchen Tiergruppen keineswegs pathologisch, sondern sinnvolle Adaptionen hin zu einem schwereren Skelett. Nilpferde sind so ausgestattet und, noch extremer, die Vertreter der Ordnung der Seekühe. Die dichten Knochen dieser Tiere gleichen in deren aquatischen Habitaten den Auftrieb aus, ähnlich wie der Bleigürtel eines Tauchers, um so Stand- beziehungsweise Manövriersicherheit zu gewährleisten.