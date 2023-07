Blaualgen, treffender Cyanobakterien genannt, messen in ihrer kleinsten Variante nur Bruchteile eines tausendstel Millimeters. Diese Picocyanobakterien sind die winzigsten bekannten Organismen, die Photosynthese betreiben – und bei Weitem die zahlreichsten. Allerdings kommen sie nicht bloß als Produzenten von organisch gebundenem Kohlenstoff daher. Manche entpuppen sich außerdem auch als Konsumenten. Dass sie sogar Chitin verwerten können, hat eine internationale Forschergruppe um ­Giovanna Capovilla und Rogier Braakman vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge entdeckt, als sie die genetische Ausstattung unter­schied­licher Picocyanobakterien unter die Lupe nahm.

Chitin steckt in der Ganzkörperhülle von Krebstieren und anderen Gliederfüßlern, die dieses äußere Skelett bei jeder Häutung als Abfall hinterlassen. Wie Zellulose besteht auch Chitin aus einer langen Kette von Glukosemolekülen. Jedes Zuckermolekül wird jedoch durch ein stickstoffhaltiges Anhängsel modifiziert. Dadurch werden benachbarte Makromoleküle so stark aneinander gebunden, dass sich Chitin härter und stabiler präsentiert als Zellulose.

Gene, die Enzyme für den Abbau von Chitin liefern, fanden die Wissenschaftler bei Picocyanobakterien der Gattung Synechococcus und den urtümlichsten Vertretern der progressiveren Gattung Prochlorococcus. Bei manchen Cyanobakterien im Miniaturformat entpuppte sich das entsprechende Gensortiment als komplett. Sie können Chitinpartikel vollständig auflösen und sich einverleiben. Wie Capovilla und ihre Kollegen in den „Proceedings“ der amerikanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften berichten, enthalten die meisten untersuchten Genome aber nicht sämtliche Gene, die erforderlich sind, um Chitin als Nahrungsquelle zu nutzen.

Woher kommt der Appetit an Chitin?

Besonders rar macht sich das Gen für den ersten Schritt, in dem die lange Kette aus Zuckermolekülen in kleine Teile zerlegt wird. Vermutlich ist der Abbau von Chitin oft ein Gemeinschaftswerk unterschiedlicher Mikroben, für das nicht alle Beteiligten den kompletten Werkzeugkasten mitbringen müssen. Die Abbauprodukte können Energie für den Stoffwechsel der Picocyanobakterien liefern, lassen sich zum Beispiel aber auch unmittelbar in die Konstruktion der Zellwand einschleusen. Den modernsten Versionen der Gattung Prochlorococcus, die sich auf Photosynthese bei hoher Lichtintensität spezialisiert haben, ist dagegen die Fähigkeit abhandengekommen, Chitin als alternative Energiequelle zu verwenden. Und nicht nur das, ihnen fehlen auch manche Gene für das Recycling von Bausteinen, die beim Um- und Ausbau der Zellwand anfallen.

Die urtümlichsten Vertreter von Prochlorococcus leben bezeichnenderweise in Meerestiefen, in die so wenig Licht dringt, dass Photosynthese allein zum Leben kaum ausreicht. Mit Chitin als Kohlenstoff- und Energiequelle können diese Picocyanobakterien dort trotzdem wachsen und gedeihen. Zumal sie jederzeit bereit sind, in den Abbau von Chitin einzusteigen: Das dafür nötige Gensortiment liefert laufend Bauanleitungen für die fraglichen Enzyme.