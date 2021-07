Begehrte Trophäen

„Das nahegelegenste Nashorn zeigte seine Breitseite. Ich traf es mit zwei Schüssen, und es brach zusammen, bevor es sich in schrecklichen Krämpfen erhob. Der Kopf, die Ohren, das Horn erhoben sich qualvoll über das Gras, als wollte es weiter, während ich zweimal nachlud und feuerte“, schrieb Winston Churchill, damals Unterstaatssekretär der britischen Kolonien, am 30. Mai 1909 in der New York Times. Koloniale Sportschützen wie Churchill waren auf der Suche nach begehrenswerten Trophäen, sie läuteten das Ende des Nördlichen Breitmaulnashorns ein. Damals lebten noch rund 100. 000 Nördliche Breitmaulnashörner in Zentralafrika. Nach den Jägern kamen bald Wilderer, die mit Kalaschnikows auf die Tiere schossen und ihnen die Hörner mit Macheten abhakten. Daraus wurden die Griffe jemenitischer Dolche, und in den 70er- und 80er-Jahren stieg die Nachfrage so stark, dass manche Forscher den Jemen für die fast vollständige Ausrottung des Nördlichen Breitmaulnashorns verantwortlich machen. Die Wilderei fand erst ein Nachsehen, als Hersteller 2008 anfingen, Griffe aus Hartgummi zu produzieren. Die waren günstiger.

Zur selben Zeit stieg allerdings die Nachfrage nach dem Material in Ostasien. Die wachsende chinesische Mittelschicht konnte sich kleine Stücke des Horns vom Rhinozeros leisten, dem alte Überlieferungen eine Heilwirkung zusprachen. In Vietnam fing die High Society an, es als Pulver in Cocktails und Wein zu mischen. Das Interesse hält bis heute an. Ein Kilogramm Rhino-Horn kostet mittlerweile 55.000 Euro, und ist damit teurer als Gold, obwohl es wie menschliche Fingernägel oder Haare aus dem Faserprotein Keratin besteht.