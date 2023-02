Übermäßige Belastung lässt Knochen brechen. Gewichtige Tiere wie Elefanten können deshalb keine großen Sprünge machen. Um die Belastungen beim Auftreten auf ein erträgliches Maß zu reduzieren, sind sie auf gut gepolsterte Fußsohlen angewiesen. Wahrscheinlich hatten auch große Rüsseltiere, die wie Gomphotherium und Deinotherium längst ausgestorben sind, ihre Füße mit Polstern aus Fett und Bindegewebe ausgestattet.

Rückschlüsse auf die riesigen Pflanzenfresser unter den Dinosauriern, von denen etliche mehrfach so schwer wie ein Elefant daherkamen, sind dagegen nicht so einfach. Zwar lässt der abgerundete Fersenbereich versteinerter Fußabdrücke vermuten, dass die Füße großer Sauropoden ähnlich abgepolstert waren wie Elefantenfüße. Doch davon abgesehen, haben Brachiosaurus, Titanosaurus und andere Giganten der Urzeit bestenfalls mehr oder minder vollständige Skelette hinterlassen.

Weiches Gewebe ist in der Regel nicht fossil erhalten geblieben. Andréas Jannel, derzeit am Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung in Berlin, Steven W. Salisbury von der University of Queensland in Brisbane und Olga Panagiotopoulou von der Monash University in Clayton, Victoria, wollten dennoch herausfinden, ob große vegane Dinosaurier einst auf gepolsterten Sohlen unterwegs waren.

Zu diesem Zweck scannten die drei Forscher die Fußknochen von fünf Spezies mit einem geschätzten Körpergewicht zwischen 900 und 34.000 Kilogramm und ergänzten die fehlenden Gelenkkapseln virtuell. Anschließend nahmen sie ein numerisches Verfahren zu Hilfe, mit dem Ingenieure beispielsweise die Festigkeit geometrisch komplexer Maschinenteile abschätzen. Mit dieser Finite-Elemente-Methode berechneten sie, welchen Kräften das Fußskelett allein durch die Schwerkraft einst ausgesetzt war.

Schwache Knochenstruktur erfordert Fußpolster

Dabei stellte sich heraus, dass keiner der untersuchten Dinosaurier – darunter auch Diplodocus und Giraffatitan brancai (früher Brachiosaurus brancai genannt) – ohne weiche Kissen unter den Füßen auskommen konnte. Und zwar unabhängig davon, mit wie viel Zehengliedern die Tiere mutmaßlich aufgetreten sind. Gepolsterte Sohlen reduzierten die maximale Belastung von Zehen- und Mittelfußknochen stets um mehr als das Zehnfache, mitunter sogar um mehr als das Hundertfache, schreiben die Forscher in der „Science Advances“.

Um der maximalen Belastung auch ohne jede Polsterung gewachsen zu sein, hätte die Knochensubstanz der Saurier ein Mehrfaches aushalten müssen als die Knochen großer Säugetiere. Nach Einschätzung von Jannel und seinen Kollegen ist das höchst unwahrscheinlich, denn diese Knochen sind sich in ihrer Struktur recht ähnlich. Wenn sich ein stehender Dinosaurier in Bewegung setzte, dürften die auf die Fußknochen wirkenden Kräfte noch einmal deutlich zugenommen haben. An einer ausgeprägten Polsterung führte somit sicher kein Weg vorbei.

Bei Elefanten, Nashörnern und anderen Säugetieren können gepolsterte Fußsohlen jedoch nicht nur mechanische Stöße absorbieren und dadurch unschädlich machen. Sie speichern gleichzeitig auch elastische Energie. Anschließend wieder freigesetzt, kann diese Energie dabei helfen, den Fuß beim nächsten Schritt abermals in Schwung zu bringen. Womöglich hatten auch Dinosaurier, als sie im Laufe der Evolution zunehmend massiger wurden, diese Möglichkeit entwickelt, energieeffizient in Bewegung zu bleiben.