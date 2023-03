In unserem Verdauungstrakt, auf unserer Haut, in d3en Schleimhäuten und sogar in unseren Augen – Bakterien sind überall.und das nicht zu knapp. Gemessen an der Zahl unserer Zellen im Körper sind wir mehr Bakterien als Mensch: Eine Studie aus dem Jahr 2016 ist zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder menschliche Zelle in unserem Körper rund 1,3 Bakterienzellen gegenüberstehen. Das ist auch gut so, denn unser Mikrobiom ist essentiell für unsere Gesundheit; ein gestörtes Mikrobiom wird häufig mit Leiden wie Übergewicht, Autoimmun- oder Herz-Kreislauf-Krankheiten in Verbindung gebracht.

Ob ein Bakterium unserer Gesundheit dienlich ist oder sie bedroht, hängt von der Bakterienart ab. Einige Stämme des berüchtigten Escherichia coli-Bakteriums sind Teil unserer natürlichen Darmflora. Andere, pathogene Stämme lösen Krankheiten wie Harnwegsinfektionen oder Durchfallerkrankungen aus. Häufig erfolgt die Übertragung derartiger pathogener Bakterien durch das Trinken von kontaminiertem Wasser. Insbesondere in Entwicklungsländern und abgelegenen Regionen kann es schwierig sein, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu bekommen. Aus diesem Grund ist die Desinfizierung von Trinkwasser eine wichtige humanitäre Aufgabe, an deren Lösung Wissenschaftler seit Jahrzehnten arbeiten. Es existieren zwar bereits etablierte Verfahren auf Basis von ultraviolettem Licht, von Chlor oder Ozon, sie weisen aber allesamt gravierende Nachteile auf: hohe Kosten, geringe Effizienz, schlechte Biokompatibilität oder gar krebserregende Nebenprodukte.

Sauberes Trinkwasser

Eine chinesische Forschergruppe um Jing Zhao von der Nanjing Universität hat nun ein neues Verfahren entwickelt, um Trinkwasser mithilfe von Quantenpunkten zu desinfizieren. Quantenpunkte (englisch Quantum Dots) sind nichts weiter als winzige Kristalle mit halbleitenden Eigenschaften, die nur wenige Nanometer groß sind. Sie heißen deshalb so, weil sie sich aufgrund ihrer Größe in gewisser Weise wie Quantenobjekte verhalten. Zhao und seine Kollegen verwendeten für ihre Versuche mit künstlichen Proteinen ausgestattete Quantenpunkte aus Silbersulfid. Die Proteine sind so konzipiert worden, dass sie besonders stark an Silberatome binden und somit die Oberflächen der Silbersulfid-Kügelchen bedecken. Das verhindert, dass die Quantenpunkte mit der Zeit verschmelzen und ihre besonderen Eigenschaften verlieren.

Die Synthese ist verblüffend einfach: Die vorgefertigten Proteine werden lediglich bei Raumtemperatur mit Silbernitrat, Natronlauge und Natriumsulfid unter starkem Rühren vermischt. Ähnliche Quantenpunkte werden unter anderem bezüglich ihrer Eignung als nicht-toxisches Kontrastmittel für bildgebende Verfahren in der Medizin untersucht.

Die proteingeschmückten Silbersulfid-Kügelchen sind per se für Bakterien nicht giftig. Das ändert sich, wenn die Mikroben mit einem Nahinfrarot-Laser bestrahlt. Innerhalb von 25 Minuten werden mehr als 99 Prozent der E. coli-Bakterien abgetötet. Die Quantenpunkte entwickelt nämlich eine antibakterielle Zweifachwirkung: Absorbieren die halbleitenden Teilchen Laserlicht, produzieren sie zum einen Sauerstoff-Radikale, und zum anderen kommt es zu einer starken lokalen Hitzeentwicklung. Beide Effekte zusammen sorgen dafür, dass die Zellmembranen der Bakterien zerstört werden und das Erbgut aus dem Zellkern austritt – was verheerend für die Bakterien endet. Der Einsatz von Quantenpunkten könnte somit eine günstige und bioverträgliche Alternative zu bisherigen Verfahren zur Desinfektion von Trinkwasser sein, so die Forscher um Jing Zhao.

Mt Bakterien Seltene Erden recyclen

Doch man kann Bakterien technisch auch für allerlei sinnvolle Zwecke nutzen, wie etwa die biotechnologische Synthese von Insulin – und zwar mit E. coli-Bakterien, denen man die Gene zur Herstellung von Insulin eingespeist hat. Ein weiteres nützliches Beispiel hat nun ein Gruppe deutscher Wissenschaftlern um Thomas Brück von der Technischen Universität München demonstriert: So sind Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, in der Lage, Seltenerdmetalle aus ihrer Umgebung aufzunehmen und anzuhäufen, wie Brück und seine Kollegen in den „Frontiers in Bioengineering and Biotechnology“ berichten. Diese sogenannte Biosorption von Seltenerdmetallen ist deshalb so wichtig, da diese Elemente schwierig abzubauen und noch schwieriger zu recyceln sind. Die Forscher haben zwölf Stämme von Cyanobakterien aus unterschiedlichen Lebensräumen untersucht hinsichtlich ihrer Fähigkeit die Cer-, Lanthan-, Neodym- und Terbium-Ionen aus wässriger Lösung aufzunehmen. Nach dem Sorptionsprozess werden die Bakterien verbrannt, wobei eine metall-angereicherte Asche anfällt.

Abermals müssen die Bakterien dran glauben, doch nicht ohne Mehrwert: Die Wissenschaftler haben in der Asche Spitzenwerte von über neun Gewichtsprozent Seltenerdmetallen erreicht – gemessen an der Gesamt-Trockenmasse. Die Brück und seine Kollegen haben auch klären können, wie die Bakterien dieses Kunststück vollbringen: durch Ionen-Austausch. Die Ionen der Seltenerdmetalle binden stark an die Biomasse und ersetzen dabei Ionen, die schwächer gebunden sind wie etwa Natrium-Ionen. Darüber hinaus produzieren einige Bakterienstämme außerhalb der Zelle Bio-Polymere, die ebenfalls gute Bindungspartner für Seltenerd-Ionen darstellen. Unter optimalen Bedingungen dauert der Prozess nur wenige Minuten.

Die Forscher erhoffen sich durch Weiterentwicklungen dieses Verfahrens, wie etwa die gezielte Abgabe der biosorbierten Metalle, ohne die Bakterien zu verbrennen, um in Zukunft eine technische Rückgewinnung von Seltenerdelementen in Lösung zu ermöglichen. Infrage kämen Abwässer aus Bergbau- oder Produktionsanlagen, in denen Seltenerdelemente mit abgebaut oder eingesetzt werden.