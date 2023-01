Aktualisiert am

Häufung in New Jersey : Warum die Autismus-Diagnosen bei Kindern um 500 Prozent ansteigen

Manche Kinder spielen ungern mit anderen Kindern, sie weichen Blicken aus oder meiden Körperkontakt. Manche sprechen wenig, andere bewegen sich stereotyp. Einige der Kinder mit Störungen im Autistischen Spektrum sind nur leicht betroffen, bei anderen kommen geistige Störungen hinzu und sie können das ganz normale Leben mit anderen Menschen kaum oder sogar gar nicht meistern.

So schwerwiegend autistische Störungen sein können, so heftig wurde in der Vergangenheit die Diskussion über ihre Ursache geführt. Auch über die Tatsache, dass Wissenschaftler und Mediziner weltweit von einer drastischen Zunahme der Erkrankung berichten, wird gestritten.