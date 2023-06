Rätselhaft Gewächse: Farne blühen nicht, sie haben keine Samen und tragen keine Früchte. Hier ein prachtvoller Farn im Palmenhaus des Palmengartens in Frankfurt am Main. Bild: Stefanie Silber

Farne fristeten lange Zeit ein Schattendasein – sie wuchsen im dunklen Wald und wurden von der Forschung links liegen gelassen. Das mag daran gelegen haben, dass die Gewächse im Alltag wenig relevant sind. Sie sorgen nicht wie Kartoffeln, Weizen und Apfelbäume für Vielfalt auf unseren Tellern, sie bezaubern nicht durch prächtige Blüten und eignen sich nicht einmal als Baumaterial.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Zudem sind Farne nicht einfach zu erforschen, da sie ein extrem komplexes Genom besitzen. So gibt es Arten, deren Erbgut auf über 700 Chromosomenpaare verteilt ist, manche haben an die 150 Milliarden Basenpaare, 50-mal so viele wie der Mensch. „Diese enorme Menge an DNA hat Forscher lange Zeit vor große Probleme gestellt“, sagt die Botanikerin Annette Becker von der Justus-Liebig-Universität Gießen. So blieb das Geheimnis der Farne im Dunkeln.