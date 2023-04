Aktualisiert am

Viele Tierarten leben anstatt wie bisher an den Küsten auf Plastikmüll im Pazifik. Sie pflanzen sich hier sogar fort. Forscher sprechen von völlig neuen, „neopelagischen“ Lebensgemeinschaften.

In den großen Strudeln der Ozeane sammelt sich Plastikmüll, der über Flüsse oder von Schiffen aus ins Meer gelangt ist. Bild: The Ocean Cleanup Matthew Chauvin

Auf dem Plastik im nordpazifischen Müllstrudel bilden sich Lebensgemeinschaften wirbelloser Tiere. Sowohl pelagische, also im offenen Meer lebende, Arten, als auch ursprünglich küstenbewohnende Arten kommen darauf vor. Das haben Wissenschaftler unter der Leitung von Linsey E. Haram des Smithsonian Environmental Research Center in Maryland herausgefunden. Dazu entnahmen sie Ende 2018 insgesamt 105 Gegenstände aus zwei Stellen des östlichen Nordpazifikstrudels.

Die Wissenschaftler sammelten Netze, Seile, Kisten und andere Plastikgegenstände ein und wiesen darauf 46 Arten nach, darunter Nesseltiere, Weichtiere und Würmer. Achtzig Prozent der Arten seien eigentlich küstenbewohnend, schreiben die Wissenschaftler in der Studie, die in der Zeitschrift „Nature Ecology & Evolution“ erschien. Damit bilden pelagische und küstenbewohnende Arten eine neue „neopelagische“ Lebensgemeinschaft auf dem künstlich geschaffenen Lebensraum.

Die Forscher weisen darauf hin, dass sich einige Arten auf dem Müll sogar fortgepflanzt haben. Sie fanden eierlegende und brütende Weibchen von Krabben und Gespenstkrebsen, aber auch Seeanemonen, die sich asexuell, etwa durch Teilung des Individuums, fortpflanzen können. Mehrere Größenklassen der Seeanemonen auf dem künstlichen Treibgut deuteten auf diese Art der Vermehrung hin.

Allein der Müllstrudel im Nordpazifik soll dreimal so groß wie Frankreich sein und aus mindestens 79.000 Tonnen Plastikmüll bestehen. Er macht nur einen kleinen Teil der geschätzten 1,1 bis 4,9 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren aus. Projekte wie Ocean Cleanup versuchen mithilfe von mehreren Hundert Meter großen, autonom arbeitenden Systemen, Plastik aus dem Meer zu holen. Anfang April haben sie verkündet, nach fast zwei Jahren, 200 Tonnen Plastik aus dem nordpazifischen Müllstrudel entfernt zu haben.

In Flüssen setzt die Organisation ebenfalls Müllsammelsysteme ein. Das Projekt everwave geht einen ähnlichen Weg: Müllsammelboote und schwimmende Plattformen filtern den Abfall aus Flüssen, bevor dieser die Ozeane erreicht. So wird verhindert, dass weitere künstliche Ökosysteme aus Zahnbürsten und Küchenschwämmen entstehen, auf dem sich Arten ansiedeln, die für gewöhnlich an der Küste anzutreffen sind.