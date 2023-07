Aktualisiert am

In Südamerika gibt es Füchse, die sich von Krabben, und Wölfe, die sich von Obst ernähren. Wie es zu dieser wundersamen Vielfalt der Hundeartigen gekommen ist.

In den Anden heult nicht der Wolf - sondern der Andenfuchs. Bild: picture alliance / Westend61

Das Ende des Eiszeitalters war ein tiefer Einschnitt für die Säugetierfauna, nicht zuletzt in Südamerika: Neben Riesenfaultieren, Riesengürteltieren und anderen exotischen Pflanzenfressern im XXL-Format starb damals auch Aenocyon dirus aus. Er war kaum größer, aber deutlich kräftiger als ein Wolf. Unter den Vertretern der Hunde, die bis heute überlebt haben, kommt zwar kein einziger so stattlich daher. Mit zehn Spezies ist diese Raubtierfamilie im Südteil der Neuen Welt jedoch bemerkenswert reichhaltig.

Die gemeinsamen Vorfahren aller Hundearten, die derzeit Südamerika bevölkern, sind vor weniger als vier Millionen Jahren über die Panama-Landbrücke eingewandert. Das entdeckte ein internationales Forscherteam um Daniel E. Chavez von der University of California in Los Angeles und Ilan Gronau von der Reichman University in Hrezliya, Israel, mit vergleichenden Genomanalysen. Außerdem zeigte sich, dass die Urahnen von Waldhund (Speothos venaticus) und Mähnenwolf (Chrysocyon brachyurus) schon vor gut drei Millionen Jahren eigene Wege gegangen sind.