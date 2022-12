Afrikanische Wildtiere : Von Schlingen gezeichnet

Aktualisiert am

Durch Wilderer werden auch Tierarten geschädigt, die nicht in deren direktem Fokus stehen – wie die Hyänen. Die sind immerhin erstaunlich anpassungsfähig.

Tüpfelhyänen legen weite Strecken zurück und geraten dabei oft in Fallen von Wilderern. Bild: Picture Alliance

An Hyänen sind Wilderer nicht interessiert. Trotzdem geraten im südlichen Afrika zahlreiche Hyänen in illegale Jagdschlingen – und tragen langfristige Schäden davon, wenn sie sich aus ihnen befreien können. Das stellten Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in einer Studie fest, die jüngst im Journal „Animal Conservation“ erschien. Dafür analysierten sie die Folgen von 208 nicht tödlichen Schlingenverletzungen von 193 weiblichen Tüpfelhyänen aus drei Klans im tansanischen Serengeti-Nationalpark von 1987 bis 2020.

Die jährliche Wahrscheinlichkeit für Hyänen, in einer Schlinge zu verenden, liegt laut der Studie im Serengeti-Nationalpark bei signifikanten acht Prozent. „Das liegt daran, dass Tüpfelhyänen hauptsächlich wandernde Pflanzenfresser erjagen und daher regelmäßig große Entfernungen zwischen ihren Territorien und den Tierherden zurücklegen“, so die Erstautoren Sarah Benhaiem und Sara Kaidatzi. Viele gefangene Hyänen können sich befreien, indem sie den Draht der Schlinge durchnagen. Die Wissenschaftler des IZW stellten fest, dass nicht nur einzelne Individuen, sondern auch die Population im Ganzen tiefgreifend von den Folgen der Schlingenverletzungen betroffen sind: „Wir konnten beobachten, dass geschwächte Weibchen mit Schlingenverletzungen zwar keine kürzere Lebenserwartung hatten. Allerdings fanden wir einen eindeutigen negativen Effekt auf ihren Reproduktionserfolg.“