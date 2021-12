Musik und Gehirn : Das absolute Gehör ist eine Gabe – und eine Last

Max Planck wurde einmal aufgefordert, einen „ihm sehr wohl bekannten Marsch auf einem fremden, etwas tiefer gestimmten Klavier zu spielen“, schrieb der Musikpsychologe Otto Abraham 1901 in einem Aufsatz. Es hätte eine leichte Übung für den Physiker sein sollen, der nicht nur Autor bahnbrechender wissenschaftlicher Arbeiten war, sondern außerdem ein begabter Sänger, Cellist und Pianist, der in seiner Freizeit obendrein dirigierte und komponierte. Zum Beispiel schuf Planck eine Operette mit dem lauschigen Namen „Die Liebe im Walde“. Mit dem Transponieren „einmal im Kopfe in eine tiefere Tonart und dann wieder auf den Tasten zurück in die frühere Tonart“, wie Abraham berichtet, war der musizierende Physiker allerdings überfordert: Er verfügte über ein absolutes Gehör. Diese Fähigkeit gilt als Gabe, doch häufig verkompliziert sie die musikalische Praxis eher, als dass sie hilft.

Menschen mit absolutem Gehör, im Englischen „absolute pitch“ (AP) genannt, können einen beliebigen Ton ohne vorherige Referenz korrekt benennen oder selbst erzeugen. Ob es das Klingeln eines Glöckchens ist, das Schwingen einer Saite auf der Bratsche oder das Pfeifen eines Spaziergängers – Absoluthörer wissen sofort: „Fis! C! B!“ Sie spüren intuitiv, welcher Ton gerade erklingt, ganz so, wie ein Normalsichtiger jegliche Farbe benennen kann. In Abgrenzung dazu wird das relative Gehör unterschieden: Relativhörer sind in der Lage, mithilfe eines Referenztons das Intervall zum nachfolgenden Ton richtig zuzuordnen.

Für Musiker nicht vorteilhaft

Lutz Jäncke, Neurowissenschaftler an der Universität Zürich, gehört weder zu den absolut noch zu den relativ Hörenden. Tatsächlich besitzen nur zwischen 0,01 und 1 Prozent der Menschen ein absolutes Gehör. Jäncke kennt sich jedoch wie kaum ein anderer Wissenschaftler damit aus, wie Musik im menschlichen Gehirn verarbeitet wird, und vor allem, was es mit dem „absoluten Tonbewusstsein“, wie es Musikpsychologe Abraham einst nannte, auf sich hat. Seit Anfang der 1990er Jahre befasst sich Jäncke mit Musizierenden und der Plastizität ihrer Gehirne, er kommt dadurch zu einem eher ernüchternden Schluss: „Das absolute Gehör ist eine merkwürdige Fähigkeit, und für Musiker ist sie nicht vorteilhaft.“

Das absolute Gehör schein keine angeborene Gabe zu sein. Stattdessen gibt es offenbar zwei externe Faktoren, die es begünstigen. Da wäre einmal eine intensive musikalische Früherziehung. Wolfgang Amadeus Mozart etwa, der ein absolutes Gehör besaß, war als Kind an Pianoforte und Geige regelrecht gedrillt worden. Laut Jäncke ist der junge Mozart zweifellos hochbegabt gewesen, seine Fähigkeiten waren jedoch vor allem „ein Trainingsprodukt“ des ehrgeizigen Vaters Leopold, der den Filius mit zuweilen fragwürdigen Methoden angetrieben hatte. Dem Vater sei es in erster Linie darum gegangen, mit seinen beiden Wunderkindern – Tochter Maria Anna „Nannerl“ war eine hoch veranlagte Pianistin – Geld zu verdienen. So musste der kleine Wolferl beispielsweise als Siebenjähriger zur Unterhaltung wohlhabender Gastgeber auftreten wie eine Zirkusattraktion und die Töne aus einem Nachbarzimmer am Klang erraten.

Der zweite Faktor, der die Ausbildung eines absolutes Gehörs fördert, ist eine tonale Muttersprache wie Mandarin oder Thai. Solche Tonsprachen zeichnet aus, dass Worte oder Laute, die, obwohl gleich geschrieben, eine völlig andere Bedeutung haben, wenn sie ein bisschen anders ausgesprochen werden. Im Hochchinesischen ist es etwa möglich, einen Vokal auf fünf verschiedene Arten wiederzugeben. Die Zahl „vier“ gilt deshalb im Reich der Mitte als Unglückszahl, da sie phonetisch dem Wort für „Tod“ zum Verwechseln ähnlich ist.