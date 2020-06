„Intelligente“ Landwirtschaft : Wie sehr unsere Böden mittlerweile unter Druck stehen

Man braucht nicht viel Phantasie, um sich vorzustellen, dass es kein schöner Moment ist, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Zugegeben: Die Menschheit wird nicht von heute auf morgen umherschweben, dennoch hat sich seit einigen Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Boden unter uns buchstäblich gefährdet ist. Das könnte die Gesellschaft an einem empfindlichen Punkt treffen. Zusammen mit Wasser und Luft sind die Böden überlebenswichtig: Sie erfüllen nicht nur wichtige Ökosystemdienstleistungen, sondern sind gleichsam die Grundlage für die globale Nahrungsmittelproduktion.

Die im Bundesbodenschutzgesetz vorgeschriebene „Gute fachliche Praxis“ benennt zahlreiche Einzelelemente und Maßnahmen, die den Handlungsrahmen der Landwirte vorgeben. Gleichzeitig gibt es wirtschaftliche Zwänge, denen sie sich nicht entziehen können. Die Fruchtfolge etwa richtet sich mittlerweile vornehmlich danach, wie Weizen, Raps, Rübe, Mais und Kartoffel nachgefragt werden. Einseitige Fruchtfolgen wiederum bergen aber Gefahren wie Schädlingsbefall und Krankheiten. Joachim Brunotte und Marco Lorenz, zwei Wissenschaftler des Thünen-Instituts, haben derweil noch eine weitere Gefahr im Blick: „Damit Landwirte am Markt bestehen können, ist eine bestimmte Betriebsgröße notwendig. Kleinere Höfe haben heute kaum mehr Chancen. Um den Ertrag zu maximieren und gleichzeitig Geld und Ressourcen zu sparen, werden immer größere Maschinen angeschafft, die immer häufiger an die Grenzen einer bodenschonenden Befahrbarkeit stoßen.“ Schadhafte, zum Teil irreversible Bodenverdichtungen können die Folge einer unsachgemäßen Befahrung der Äcker sein. Nicht nur die Ertragsfunktion im Sinne der landwirtschaftlichen Nutzung sondern auch die Lebensraumfunktion für Regenwürmer und andere Kleinstlebewesen sowie die Filter- und Pufferfunktion können dadurch beeinträchtigt werden. Für das menschliche Auge sind diese Veränderungen unsichtbar; Äcker bestehen in der Regel sowohl in der Fläche als auch in der Tiefe aus vielen unterschiedlichen Zonen.