Waldschutz für das Klima : Noch immer zu viel Etikettenschwindel mit Bäumen

Aktualisiert am

In den ersten Tagen des Klimagipfels COP 27 regnete es Geld für den Regenwaldschutz. Doch nicht nur am Amazonas steht hinter den Waldversprechen bisher allzu oft grüner Etikettenschwindel, wie der „Land Gap Report“ zeigt.

Brandrodungen wie hier in Apui im Süden des Bundesstaates Amazonas haben sich in der jüngeren Vergangenheit immer stärker ausgedehnt. Bild: AFP

Ein Aufschrei der Erleichterung, anders waren die Reaktionen nach der denkbar knappen Abwahl des rechten Nationalisten Jair Bolsonaro als Brasiliens Präsident im Lager der Klima- und Naturschützer rund um den Globus nicht zu deuten. Vieles in dieser Woche der Brasilien-Wahl erinnerte an 2015, den Augenblick, als die Weltgemeinschaft in Paris beschloss, die Erderhitzung auf unter zwei, möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

„Deutschland steht bereit“, jubelte Staatssekretär Jochen Flasbarth in seiner Twitter-Timeline. „Der Amazonas-Regenwald ist entscheidend, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen“, und deshalb, so Flasbarth, werde man als zweitgrößter Geldgeber dem Beispiel Norwegen folgen und nach Gesprächen mit dem neuen Präsidenten Lula da Silva die für den Amazonas-Fonds seit drei Jahren eingefrorenen Mittel – zusammen Hunderte Millionen Euro – freigeben. Ganz klar: Der Amazonas-Regenwald hat wie Lula selbst eine zweite Chance bekommen.