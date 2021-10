Viren gegen Krebs : Angriff im Darknet des Immunsystems

Viren schaden unserem Körper. Doch in der Bekämpfung von Krebszellen könnten sie Teil der Lösung sein. Problem: Die Viren müssen am Immunsystem vorbeigeschleust werden. Wie kann das gelingen?

Zehn Jahre kämpfte Stacy Erholtz nach der Diagnose Knochenmarkkrebs mit Therapien und Rückschlägen. Im Frühsommer 2013 litt sie an mehreren Tumoren an Brustbein, Wirbelkörper und Schädel, doch die Therapiemöglichkeiten waren ausgeschöpft. Sie entschied sich zur Teilnahme an einer Studie, in der sie einmalig eine Höchstdosis Masernimpfviren erhielt: 10 Millionen Impfeinheiten – eine Menge, mit der man die gesamte Bevölkerung Baden-Württembergs impfen könnte. Heute ist sie krebsfrei und zur Ikone der onkolytischen Virotherapie geworden.

„Stacey ist der lebende Beweis dafür, dass Virotherapie funktionieren kann“, sagt Guy Ungerechts vom Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg. Bei dieser Form der Krebstherapie nutzen Ärzte die besonderen Eigenschaften von sogenannten onkolytischen Viren aus, um Tumorzellen zu zerstören.

Viren sind für ihre Vermehrung zwingend auf Wirtszellen angewiesen. Dort eingedrungen, programmieren sie die Zellmaschinerie um, sodass die befallene Zelle mehrere Tausend Virenkopien produziert, bis sie platzt und zugrunde geht. Ein Mechanismus, den Viren in Jahrtausenden perfektioniert haben und den Forscher nun gezielt gegen Krebszellen lenken.

Auf der Flucht ins Darknet

Die onkolytische Virotherapie beruht auf zwei Mechanismen: „Zunächst frisst sich die virale Infektion wie eine Lawine durch das Tumorgewebe, das ist der direkte Effekt“, erklärt Ulrich Lauer, Leiter der Forschungsgruppe Virotherapie der Universitätsklinik Tübingen. Nachfolgend aktiviert die Onkolyse, also die Auflösung der Tumorzellen, das Immunsystem: Platzt eine infizierte Krebszelle, wird eine Mischung aus Viren, Tumorzellpartikeln sowie Entzündungsfaktoren frei. „Das bringt selbst das schlappste Immunsystem in Fahrt“, so Lauer.

Im Idealfall erkennen T-Zellen, die zu den Hauptakteuren der Immunabwehr zählen, von nun an nicht nur die infizierten Tumorzellen, sondern auch die noch nicht virusbefallenen Krebszellen und zerstören sie. Das Immunsystem wird quasi neu gestartet und gegen den Tumor programmiert, Mediziner sprechen auch vom Aufheizen eines immunologisch „kalten“ Tumors. „Die immunstimulierende Wirkung ist einer der wichtigsten Effekte der Virotherapie“, sagt Ungerechts, „und sie funktioniert prinzipiell in allen Tumorarten.“

Tatsächlich sind Immunzellen normalerweise in der Lage, entartete Zellen im Körper zu erkennen und zu vernichten. „Wir entwickeln ständig Tumorzellen, Sie und ich und auch Säuglinge und Kinder“, erklärt Lauer. Manche Tumorzellen entwickeln aber mit der Zeit und durch Zufall Eigenschaften, die es ihnen ermöglichen, der Immunabwehr zu entkommen. „Sie ziehen sozusagen ins Darknet und sind nicht mehr aufzuspüren“, so Lauer.

Krebszellen-Zerstörer

Tumorzellen handeln sich damit aber eine Schwachstelle ein: Viren gegenüber sind sie fast wehrlos. Gesunde Zellen lösen Alarm aus, wenn sie von Viren attackiert werden: Sie schütten Interferone aus, Botenstoffe, die das Immunsystem aufrütteln und letztlich dafür sorgen, dass die Viren in Schach gehalten werden. „Krebszellen haben ein defektes Interferonsystem. Andernfalls würden sie die Immunabwehr auf sich aufmerksam machen und direkt auf dem Zellfriedhof landen“, so Lauer. Viren können sich in Krebszellen also nahezu ungehindert vermehren.

Die Idee, Viren im Kampf gegen Krebs zu nutzen, ist nicht neu. Bereits vor mehr als hundert Jahren beobachteten Ärzte, dass Krebsgeschwüre nach einer Virusinfektion manchmal wie von Geisterhand verschwanden. Erste Studien an Krebspatienten Mitte des 20. Jahrhunderts scheiterten allerdings wegen gefährlicher Nebenwirkungen.

Ende des 20. Jahrhunderts eröffnete die Gentechnik neue Möglichkeiten. Forscher schalten heute virale Gene aus, fügen andere ein und verändern so gezielt die Eigenschaften der Viren. So sollen onkolytische Viren möglichst nur Krebszellen befallen und gesunde Zellen verschonen. Manche können das von Natur aus, weil sie etwa besonders gut an bestimmte Rezeptoren binden, die in Krebszellen vermehrt zu finden sind.