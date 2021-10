Die Psyche und das Immunsystem : Können wir uns gesund denken?

Die menschliche Psyche, das Immunsystem und die Tumorentstehung bilden ein vielfältig verzahntes, komplexes Netz aus sich gegenseitig beeinflussenden Prozessen. In zahlreichen Studien konnte ein Einfluss der Psyche auf das Immunsystem ermittelt werden, ähnlich deutliche Studienergebnisse gibt es für die umgekehrte Verbindung: die Wirkung des Immunsystems auf die Psyche. Immunzellen schütten psychisch wirksame Botenstoffe aus, Nervenzellen immunologisch wirksame Botenstoffe.

Die Hinweise für den Einfluss des Immunsystems auf die Tumorentstehung sowie den Effekt eines Tumorgeschehens auf das Immunsystem sind ähnlich reich. Etliche Teile des Immunsystems spielen, wie die Texte auf den vorangegangenen Seiten verdeutlicht haben, eine zentrale Rolle bei der Eindämmung und Eliminierung mutierter Zellen – und zwar zeitlebens. Krebszellen wiederum entwickeln multiple Mechanismen, um die Immunabwehr zu hemmen. Auch die leidvolle Wirkung einer Tumorerkrankung auf die Psyche der Erkrankten ist nachgewiesen, etwa 30 Prozent der Tumorpatienten entwickeln nach der Diagnose eine behandlungsbedürftige psychische Symptomatik. Inwieweit jedoch auch die Psyche direkt einen Einfluss auf die Tumorentstehung hat, ist weiterhin Gegenstand einer breiten wissenschaftlichen Debatte.

Stress schadet der Immunabwehr

Chronischer Stress scheint, basierend auf den aktuellen Studienergebnissen, der wichtigste psychische Faktor im Dreiklang Psyche, Immunsystem und Tumorentstehung zu sein. In mehreren großen Studien konnte ein messbarer negativer Effekt von chronischem Stress auf das angeborene und das erworbene Immunsystem nachgewiesen werden. In einer Metaanalyse von 56 randomisierten kon­trollierten Studien der Arbeitsgruppe um George M. Slavich, publiziert in der Fachzeitschrift JAMA Psychiatry, konnte der Effekt stressreduzierender psychosozialen Interventionen auf das Immunsystem systematisch dargelegt werden.

Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang das zentrale Stresshormon Cortisol, welches in der Medizin gezielt häufig wegen dieser das Immunsystem unterdrückenden Wirkung eingesetzt wird. Beispielsweise in Situationen, in denen eine starke Immunreaktion pro­blematisch ist wie bei allergischen Reaktionen und Organtransplantationen. Dauerhaft erhöhte Werte des Cortisons in einem gesunden Körper, und somit eine dauerhafte Hemmung des Immunsystems, führen allerdings zu einer Hemmung der kontinuierlichen Eliminierung mutierter Zellen durch natürliche Killer-T-Zellen, um nur einen Mechanismus der Interaktion von Psyche, Immunsystem und Tumorentstehung zu nennen.

Wichtig ist im Zusammenhang mit Stress die Erkenntnis, dass das wahrgenommene Stresslevel von vorrangiger Bedeutung ist und nicht unbedingt die den Stress auslösende äußere Situation selbst. Die Wichtigkeit dieser Unterscheidung konnte im Rahmen der Corona-Pandemie in mehreren Studien dargelegt werden. So konnte beispielsweise eine Forschungsgruppe um Eveline A. Crone in einer Publikation im Fachjournal Nature Scientific Reports zeigen, dass Kinder von Eltern mit ungünstigen Stressverarbeitungsstrategien ein deutlich höheres Risiko negativer, stressassoziierter Krankheiten im Lockdown haben. Somit ist ein bewusster Umgang mit Stress von elementarer Bedeutung. Genau an diesem Punkt kommen „bewusstseinsmodifizierende“ Verfahren wie die Achtsamkeitsmeditation ins Spiel, welche die Wahrnehmung von Stress massiv beeinflussen können, allerdings durchaus nicht nur in die positive Richtung.