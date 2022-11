Lungenkrebs : „Das Screening lohnt sich – und ist sehr sinnvoll“

Aktualisiert am

Seit Jahren fordern Experten ein Früherkennungsprogramm für Lungenkrebs. Längst ist klar: Nicht für jeden Raucher kommt die Untersuchung in Frage. Der Krebsforscher Rudolf Kaaks hat das Screening geprüft und weiß, wer davon profitiert.

Ende der Neunzigerjahre kam die Frage auf, ob ein regelmäßiges Screening mit dem Computertomographen die Todesfälle durch Lungenkrebs nicht deutlich senken könnte. Manche Länder wie die USA oder auch Großbritannien haben es mittlerweile eingeführt. Warum gibt es in Deutschland noch keines?

Rudolf Kaaks: Ich nehme an, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist. Das IQWIG, das Institut, das im Auftrag des Gemeinsamen Bundesausschusses der Krankenkassen Nutzen und Kosten des Screenings abgewogen hat, hat bereits vor zwei Jahren einen positiven Abschlussbericht vorgelegt: Das Screening lohnt sich. Zudem hat ein Expertengremium des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS), zu dem ich auch gehört habe, die Sicherheit der Methode überprüft. Dieses Gremium kam zu dem Schluss: Das Screening ist sehr sinnvoll.

Für wen?

Sicherlich nicht für jeden, nicht einmal für jeden Raucher. Um die Zielgruppe genau zu definieren, wird beispielsweise in den USA, wo das Screening schon länger läuft, die Maßzahl der sogenannten Packungsjahre genutzt. Wenn ein Mensch über einen Zeitraum von zehn Jahren täglich zwei Päckchen Zigaretten geraucht hat, dann hat er 20 Packungsjahre angesammelt. Wenn er zudem mindestens 50 und maximal 80 Jahre alt ist, dann wird er dort zum Screening eingeladen. Im BfS-Bericht für ein Screening in Deutschland sind die Minimalkriterien zur Eignung für ein Screening etwas anders: Es wird ein Minimalalter von 50 Jahren und ein Höchstalter von 75 Jahren vorgeschlagen. Zudem soll berücksichtigt werden, wie lange wie viele Zigaretten geraucht wurden. Entweder 30 Jahre mindestens ein halbes Päckchen pro Tag oder 25 Jahre lang täglich ein dreiviertel Päckchen. Zudem wird bei der Eignung für ein Screening berücksichtigt, vor wie vielen Jahren der Raucher aufgehört hat. In den USA darf das nicht länger als 15 Jahre zurückliegen, laut dem BfS-Bericht nicht länger als 10 Jahre.

Warum ist das Alter der Patienten denn wichtig – eigentlich sollte doch nur die Dauer des Rauchens in die Risikobewertung einfließen, oder?

Das Minimalalter begründet sich damit, dass Menschen, die jünger als 50 Jahre alt sind, sogar wenn sie sehr viel geraucht haben, meistens kein genügend hohes Risiko für Lungenkrebs haben. Das Maximalalter hat damit zu tun, dass man nach dem 75. Lebensjahr nicht mehr viele Lebensjahre gewinnen kann, wenn man Lungenkrebs entdeckt. Zugleich nimmt mit dem Alter das Risiko einer Überdia­gnostik sehr stark zu.

Was bedeutet das genau?

Ein Beispiel: Wenn ein Tumor durch das Screening bei einem 75-Jährigen entdeckt und somit vier Jahre früher gefunden wird, als der Tumor sich normalerweise offenbart hätte, dann ist das Risiko sehr hoch, dass der Patient in den kommenden Jahren an einer anderen Erkrankung stirbt. Das Wissen um den Tumor bringt der Person im Grunde keinen Gewinn. Es richtet im Gegenteil sogar Schaden an, weil der Patient mit dem Wissen um den Krebs leben muss. Das Risiko für diese Überdiagnostik nimmt im Alter stark zu.

Lungenkrebs ist in Deutschland eine der tödlichsten Krebserkrankungen, bei den Männern ist er Krebstodesursache Nummer eins, bei Frauen liegt er nach Brustkrebs auf Platz 2. Pro Jahr sterben etwa 18 000 Frauen und gut 27 000 Männer an Lungenkrebs. Wie weit könnten diese Zahlen durch ein Screening gesenkt werden?