Neuer Weg in der Krebstherapie : Digitale Zwillinge verbessern die Medizin

In Zukunft könnten Ärzte am Computer Krebsmedikamente virtuell ausprobieren, bevor sie damit Patienten behandeln. Das Konzept soll die Onkologie revolutionieren, zuerst aber muss es sich beweisen.

Es gibt Diagnosen, die nicht viel Spielraum für Hoffnung lassen. An eine solche erinnert sich Ulrich Keilholz, Onkologe am Comprehensive Cancer Center der Berliner Charité. Er betreute einen fünfzigjährigen Patienten mit schwarzem Hautkrebs. In der Leber, der Lunge und an den Knochen wucherten bereits Metastasen.

Zunächst hatte der Mann noch auf eine Therapie angesprochen, doch dann war der Krebs zurückgekommen. Er wurde resistent. „In Normalfall würde man solch einem Menschen noch einige Wochen geben, vielleicht wenige Monate“, sagt Keilholz. Doch dieser Fall war nicht normal. Denn Keilholz und seine Kollegen konnten diesen Patienten viel genauer untersuchen als üblich. Oder besser gesagt: nicht den Patienten direkt, sondern seinen „digitalen Zwilling“.

„Digitaler Zwilling“, dieser Begriff kommt aus der Industrie, wo Ingenieure virtuelle Computermodelle von Flugzeugen, Brücken oder ganzen Fabriken unterhalten. Es sind Modelle, digitale Abbilder des Originals – und an ihnen können Lehrlinge beispielsweise trainieren oder Wartungsexperten den Verschleiß von Bauteilen berechnen.

Auch die Krebsmedizin hat das Konzept für sich entdeckt. Ärzte können dem digitalen Zwilling auf Knopfdruck Hunderte Krebsmedikamente verabreichen, während der echte Patient von alldem unbehelligt im Wartezimmer Platz genommen hat. Die Computer berechnen die Wirkung jedes dieser Medikamente und wählen dann das aus, welches maximalen Nutzen verspricht und dem Patienten zugleich minimale Nebenwirkungen aufbürdet.

So oder so ähnlich lautet zumindest die Vision. In Wahrheit steckt die Technologie noch tief in der Entwicklungsphase. „Der digitale Zwilling ist total spannend, aber in der medizinischen Routine spielt er derzeit keine Rolle“, sagt Keilholz. Insgesamt habe man in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich weniger als 500 digitale Zwillinge von Krebspatienten erstellt, schätzt der Onkologe und fügt hinzu: „Das war alles in experimentellen Settings.“

Chance für austherapierte Patienten

So kam auch der fünfzigjährige Hautkrebspatient zu seinem digitalen Widergänger. Er wurde in die „Treat 20 Plus“-Studie aufgenommen, bei der die Experten der Charité gemeinsam mit dem Max-Planck-Institut für molekulare Genetik und einem privaten Unternehmen digitale Zwillinge von etwa 90 austherapierten Hautkrebspatienten erstellten. „Austherapiert“ ist ein Begriff aus dem Medizinjargon. Er bedeutet, dass alle Versuche fehlgeschlagen sind und es keine Therapie mehr für einen Kranken gibt. Hoffnungslose Fälle, könnte man sagen. Dieses Urteil wollten die Mediziner mithilfe der digitalen Zwillinge aufheben und im virtuellen Raum doch noch mögliche Therapien für diese Menschen finden.

Dafür erstellten sie keine digitalen Zwillinge der kompletten Patienten, sondern sie konzentrierten sich auf den genetischen Aufbau der Tumoren. Tumorzellen weisen Mutationen auf, die häufig die Ursache dafür sind, dass der Krebs unkontrolliert wächst oder auf bestimmte Therapien nicht reagiert. Im Prinzip können digitale Doppelgänger auch verraten, welche Medikamente helfen könnten. Das Wissen über diese Zusammenhänge stammt aus medizinischen Studien. „Wir versuchen, so viel aus der Literatur wie möglich in die digitalen Zwillinge einzubauen“, sagt Keilholz. Computerprogramme durchforsten dafür Studien und programmieren die darin gefundenen Zusammenhänge in die Zwillinge ein. Dieses Grundmodell wird um die spezifischen Mutationen des Patienten ergänzt.