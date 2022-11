Krebs und Ernährung : Wie Fasten und spezielle Diäten bei der Krebstherapie helfen könnten

Frau Koppold-Liebscher, positive Effekte des Fastens finden zunehmend auch in Humanstudien neue empirische Belege. Ist das im Bereich der Krebstherapie auch zu beobachten?

Ja! Noch vor zehn bis 20 Jahren war es regelrecht verpönt, das Fasten in den Kontext einer Krebstherapie zu bringen. Eine Krebserkrankung wurde daher grundsätzlich als Kontraindikation für ein Fasten eingestuft. In den letzten Jahren hat sich allerdings einiges getan.

Was genau hat sich in den letzten Jahren getan?

Die entscheidende Wendung wurde durch Grundlagenforschung in den USA ausgelöst. Das Team um Professor Valter Longo von der University of California in L.A. beobachtete, dass Organismen, die nur unregelmäßig Energie beziehungsweise Nahrung erhalten, länger leben. In Tierversuchen haben sie dann festgestellt, dass Fasten auf Stoffwechselprozesse wirkt, die mit der Entstehung von Tumoren zu tun haben. Forscher fanden zudem heraus, dass Mäuse, die Krebs hatten und mit Chemotherapie behandelt wurden, bessere Therapieerfolge hatten. Der Tumor ging deutlicher zurück, wenn die Tiere auf Nahrungsentzug gesetzt wurden.

Wie lassen sich diese Befunde erklären?

Fasten bedeutet sowohl für normale als auch für Tumorzellen Stress. Allerdings reagieren sie unterschiedlich darauf. Gesunde Zellen werden durch Fasten resistenter, was unter anderem an der Aktivierung von zellulären Prozessen wie der Autophagie liegt. Dahinter verbirgt sich die Fähigkeit, in Zeiten des Nahrungsmangels alte Zellbestandteile gewissermaßen zu recyceln. Nicht mehr gebrauchte Enzyme oder ganze Zellorganellen werden in ihre Bestandteile zerlegt und neu verwendet. Dabei interagieren die Zellen weniger mit ihrem Umfeld, sind nicht im Wachstumsmodus. Deshalb müssen die Zellen weniger Nährstoffe aus ihrer Umwelt aufnehmen – und so kommen sie auch in weniger Kontakt mit den Chemotherapeutika.

Und wie reagieren Tumorzellen auf das Fasten?

Die meisten Tumorzellen besitzen eine deutlich geringere Stressresistenz. Meistens können sie ihren Stoffwechsel nicht drosseln. Sie bleiben trotz wenig vorhandener Nahrung im Wachstumsmodus, teilen und vermehren sich weiterhin stetig und nehmen hierzu alles auf, was zur Verfügung steht. Dazu gehört auch das Chemotherapeutikum. Zwar nehmen sie dies auch auf, wenn nicht gefastet wird; durch das Fasten sind die Zellen allerdings in einem Stresszustand, der sie schwächt. Dies verstärkt die Effekte der chemotoxischen Wirkung.

Fasten reguliert bestimmte Hormone – ist das auch für die Tumorbekämpfung relevant?

Ja, insbesondere der insulinähnliche Wachstumsfaktor IGF-1 spielt eine große Rolle beim Zellwachstum. Ein hoher IGF-1-Wert steht in Verbindung mit einer höheren Prävalenz verschiedener Krebsformen, und es spielt beim Tumorwachstum eine entscheidende Rolle. Eine Ernährungsumstellung wie das Fasten kann dieses Hormon herunterregulieren.

Seit 2020 leiten Sie eine große Studie hauptsächlich mit Brustkrebspatienten. Was ist das Besondere an dieser Studie?

Einerseits die Form des Fastens. Die meisten Studien werden mit der von Longo entwickelten Scheinfastendiät durchgeführt. Dabei werden Nahrungsmittel verzehrt, deren Energie für Tumorzellen nicht so einfach aufzuschließen ist – also viele Ballaststoffe und wenig Proteine. In unserer Studie fasten die Probanden auf klassische Art: Sie nehmen wenige Kalorien in Form von Säften und Tees auf. Gefastet wird nur in der Zeit vor und nach der chemotherapeutischen Behandlung. Außerdem haben wir als einzige Arbeitsgruppe weltweit eine Kontrollgruppe, die sich vegan und zuckerarm ernährt.