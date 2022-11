Krebserkrankungen : Der unterschätzte Risikofaktor Alkohol

Wie viel Krebsrisiko steckt in einem Glas Wein oder Bier? Was die Forschung über Prävention inzwischen weiß.

Dass Rauchen zu Krebs führen kann, ist inzwischen allgemein be­kannt: Vor dem drohenden Tod wird der Raucher gewarnt, sobald er zu seiner Zigarettenschachtel greift und den Warnhinweis erblickt. An Biergärten und Weinlokalen fehlen jedoch vergleichbare Schilder. Viel weniger Menschen sind sich bewusst, dass auch das beliebteste Rauschmittel der Deutschen die Körperzellen krankhaft wuchern lassen kann: Alkohol ist ein Risikofaktor für viele Krebserkrankungen – und zwar schon in vergleichsweise geringen Mengen, wie die Studien koreanischer Wissenschaftler jüngst nahelegten. Manche sprechen schon von einem Paradigmenwechsel: Praktisch jeder Tropfen kann schaden. In der Gesellschaft ist diese Erkenntnis allerdings noch nicht angekommen.

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Schätzungsweise 22.000 Krebsneuerkrankungen wurden im Jahr 2020 in Deutschland direkt auf den Alkoholkonsum zurückgeführt, so das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ). Unter denjenigen, die an ihrer Krebserkrankung gestorben sind, gingen demnach sechs Prozent bei den Männern und drei Prozent der Frauen ursächlich auf Alkohol zurück.

In welcher Form man trinkt, ist für das Krebsrisiko offenbar irrelevant – entscheidend ist nach Datenlage die Menge an reinem Alkohol aus Wein, Bier oder Schnaps. Die aufgenommene Alkoholmenge bestimmt das Risiko für Männer, an Leberkrebs und Darmkrebs zu erkranken, ebenso das Risiko, Krebs in der Mundhöhle, am Kehlkopf oder im Rachenraum zu entwickeln. Bei Frauen erhöht der Alkohol zusätzlich das Risiko für Brustkrebs, vermutlich, weil das Brustgewebe sensibler für die Schadstoffe des Alkohols ist. Alkohol ist sogar der größte vermeidbare Risikofaktor für Brustkrebs, befindet die Weltgesundheitsorganisation. In Europa seien sieben von hundert Brustkrebserkrankungen auf das Trinken zurückzuführen. Für andere Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsen- oder Magenkrebs wird ein Zusammenhang vermutet, warnt das DKFZ in seinem Krebsinformationsdienst.

Ist ein Glas Rotwein gesund?

In Deutschland herrscht trotz allem die Vorstellung, dass es kritischen und unbedenklichen Konsum gibt. Bei Frauen liegt der bei unter 12 Gramm reinen Alkohol pro Tag, Männer dürften demnach 24 Gramm trinken. Das entspricht jeweils einem, beziehungsweise zwei kleinen Bier mit je 0,3 Litern. Ein Glas Wein enthält etwa 19 Gramm reinen Alkohol.

Lange haben Suchtforscher nur diejenigen ins Auge genommen, die mehr als das trinken – alles darunter scheint harmlos. Viele Menschen glauben sogar, dass manches alkoholische Getränk sogar gesundheitsförderlich ist, nämlich der Rotwein. Der gehört zur sogenannten mediterranen Diät, wie auch Fisch und Olivenöl. Und diese Ernährungsweise verlängert das Leben. „Ist es an der Zeit, unseren Patienten Rotwein zu verschreiben?“, betitelten Mediziner unter anderem der renommierten Yale-Universität in den USA eine im „International Journal of Angiology“ im Jahr 2009 veröffentlichte Studie.

Alkohol, namentlich Rotwein, spiele gar eine Schlüsselrolle bei der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Man erklärt sich dies dadurch, dass Rotwein unter anderem sogenannte Polyphenole enthält. Das sind Antioxidantien, die freie Radikale neutralisieren können. Diese entstehen im Körper durch Umweltgifte oder ungesunde Lebensmittel und schaden den Zellen, sie beschleunigen außerdem Alterungsprozesse und fördern Entzündungen.

So schütze Alkohol – theoretisch – auch vor Krebs. Die These hat Forscher jedoch keine Ruhe gelassen, sagt die Medizinerin Sabina Ulbricht, „denn Alkohol ist immer ein Zellgift“. Sie forscht seit vielen Jahren zu der Prävention von Krankheiten an der Universität Greifswald und dem Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung und wird auf dem 35. Deutschen Krebskongress in Berlin eine Sitzung zum Thema „Krebsprävention. Risikofaktor Alkohol“ leiten.

Beim Abbau von Alkohol entsteht im Körper unter anderem Acetaldehyd. Dieser Stoff sei sehr reaktionsfreudig und binde sich leicht mit anderen Molekülen, auch mit der Erbsubstanz, schreibt das DKFZ. Dadurch könne es zu direkten Mutationen kommen, also Fehlern im Bauplan. Auch beeinflusse Alkohol die Geschlechtshormone, wodurch der Zusammenhang von Alkoholkonsum und Brustkrebs zu erklären sein könnte. Klar ist aber auch: Hundertprozentig ist noch nicht verstanden, wie Trinken und Krebs zusammenhängen.