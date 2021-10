Formen der Immuntherapie : Eine Pipeline mit viel Variation

Obwohl die Corona-Krise die klinische Forschung in vielen Bereichen lahmlegte, betraf dies Immuntherapeutika gegen Krebs seltener. Im Jahr 2020 befanden sich 4720 Präparate in der Entwicklung – das sind 22 Prozent mehr als noch 2019 und 233 Prozent mehr als 2017. In 628 aktiven klinischen Studien wurden vergangenes Jahr Immunonkologika untersucht, mit plus 14 Prozent auch das ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Jahr zuvor. Dennoch bleibt Skepsis. „Dass wir alle Krebskrankheiten mit Immuntherapien in den kommenden zehn Jahren heilen können, halte ich für extrem unwahrscheinlich“, sagt Roger von Moos, Präsident der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung. „Ich gehe aber davon aus, dass wir vielen Patienten durch neue Ansätze ein deutlich längeres Überleben ermöglichen können und sie nicht mehr so häufig Nebenwirkungen erleiden müssen.“

Zu den Checkpointinhibitoren zählen die Antikörper gegen CTLA-4 und PD-1 beziehungsweise PD-L1, von denen bereits eine Handvoll zugelassen sind und eingesetzt werden, beispielsweise gegen das Melanom, Hodgkin-Lymphom oder Krebs in den Lungen, in Blase oder Niere. Leider sprechen viele Patienten nicht oder nicht dauerhaft auf die Behandlung an, und der Einsatz ist wegen häufiger immunbedingter Nebenwirkungen limitiert.