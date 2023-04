Mit jährlich gut 200.000 Neuerkrankungen zählt Hautkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Wer ihn früh er­kennt, kommt in der Regel glimpflich davon – unter anderem dank moderner Verfahren wie der photodynamischen Therapie, kurz PDT. Bei einer PDT werden betroffene Hautstellen therapiert, ohne dabei die umliegende gesunde Haut zu schädigen. Zu Beginn der Behandlung wird der erkrankte Bereich mit einer speziellen Salbe behandelt, die einen lichtsensiblen Porphyrin-Wirkstoff enthält.

Nach einer Einwirkzeit von zwei bis drei Stunden wird die betroffene Stelle mit einer starken Lichtquelle bestrahlt, wo­raufhin der Wirkstoff gezielt tumoröses Gewebe abtötet. In der Regel erholt sich die Haut bereits einige Tage nach der Prozedur. Wie bei jeder Krebserkrankung sollten aber Nachuntersuchungen und gegebenenfalls Nachbehandlungen durchgeführt werden. Die Erfolgschancen der PDT sind gut – die Risiken ge­ring. Auch schwere Fälle von Akne oder bestimmte Augenkrankheiten lassen sich mithilfe der photodynamischen Therapie behandeln.

Das Verfahren ist minimalinvasiv und zielgerichtet. Doch woher weiß das Medikament, wann und wo es seine zytotoxische Wirkung freisetzen soll? Die Antwort liegt in der Verpackung: Das in der Salbe enthaltene Porphyrin ist in sogenannte Li­posome eingebettet, die als Wirkstoff-Transportsystem dienen. Liposome sind nanometergroße Bläschen aus einer Lipid-Doppelschicht und zählen zu den Lipid-Nanopartikeln, die unter anderem auch als Transportsystem für mRNA-Impfstoffe verwendet werden.

Bei der PDT macht man es sich zu­nutze, dass bestimmte Makromo­leküle wie die Liposomen sich vermehrt in Tumorgewebe anhäufen. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Tumorzellen die Nanopar­tikel aufnehmen. Auf diese Weise ge­langt das Medikament exakt dorthin, wo es später wirken soll.

Beschleunigte Aufnahme der Liposomen

Innerhalb der Liposomen liegen die toxischen Porphyrine in einem deaktivierten Zustand vor. Der eingesetzte Porphyrin-Wirkstoff ist strukturell eng verwandt mit natür­lichen Farbstoffen wie Chlorophyll oder Hämoglobin – und per se unbedenklich. Wirksam wird er erst, wenn das Liposom in der Tumorzelle abgebaut wird und dann im Rahmen der PDT eine gezielte externe Bestrahlung erfolgt. Unter diesen Umständen setzen Porphyrine lokal reaktive Sauerstoffverbindungen frei, die letz­ten Endes den Zelltod der Krebszelle herbeiführen. Die eigentlich to­xische Spezies wird also erst bei Be­strahlung innerhalb der Tumorzellen erzeugt – gesunde Zellen bleiben verschont.

Darüber hinaus können die porphyrinbeladenen Liposome auch als Kontrastmittel speziell für Tumor­zellen eingesetzt werden. Denn erst die freien, also verdauten Porphyrine sind fluoreszierend, wodurch sie un­ter dem Fluoreszenzmikroskop g­e­zielt Tumorzellen markieren.

Der Flaschenhals derartiger nanomedizinischer Verfahren ist häufig die Aufnahmegeschwindigkeit der Na­nopartikeln durch die Tumorzellen. Hier setzt nun eine Entdeckung einer Forschergruppe um Gang Zheng aus Toronto an: Dank einer kleinen Modifikation der Liposome wird der Wirkstoff 25-mal so schnell aufgenommen.

Mehr zum Thema 1/

Dies sei ihnen durch den Einbau von EDTA-Molekülen in die Liposome gelungen, berichten die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift „Angewandte Chemie“. EDTA ist als Arzneimittel gegen Schwermetallvergiftungen bekannt oder auch als Zusatz von Waschmitteln, um der Verkalkung von Waschmaschinen vorzubeugen. Auf der Zellmembran der Tumorzelle wirke EDTA als Tensid, so die Forscher um Zheng, es mache sie flüssiger und somit besser aufnahmefähig für die Nanopartikel.

Zur Kontrolle haben die Wissenschaftler photodynamische Therapien mit und ohne EDTA-haltige Liposome an lebenden tumor­erkrankten Mäusen getestet. Vier Wo­chen nach der Behandlung waren alle Mäuse mit der optimierten Therapie weiterhin am Leben; bei der konventionellen Therapie überlebten immerhin 60 Prozent. In Tests an menschlichen Zellkulturen töteten die EDTA-bestückten Lipid-Nanopartikel bereits nach 24 Stunden über 95 Prozent der Tumorzellen. Zheng und seine Kollegen hoffen, dass sich dank ihrer Forschungsergebnisse die Erfolgschancen künftiger nanomedizinischer Therapien erhöhen.