Tumortherapie : Ist der Darmkrebs bald besiegt?

Tumoren des Dickdarms sind die häufigste bösartige Krebserkrankung. Zumindest, wenn man beide Geschlechter gemeinsam betrachtet. Heute werden immer mehr Wucherungen frühzeitig entdeckt, da eine wachsende Zahl an Bürgern das Angebot einer Darmspiegelung wahrnimmt. Vorsorgespiegelungen zielen darauf, die Entstehung von Krebs am Dickdarm zu verhindern, indem gutartige Vorstufen, die Polypen, entfernt werden. Wichtigster Baustein der Behandlung von Tumoren des Dickdarms ist noch immer die Operation. Doch diese zeitigt vornehmlich bei Tumoren des Mastdarms, also des vor dem After gelegenen Abschnitts des Dickdarms, oft unangenehme Folgen.

Die Operation ist schwierig, denn in nächster Umgebung des Beckens finden sich Organe, die es zu schonen gilt: Harnblase und Geschlechtsorgane sowie zahlreiche Nervengeflechte. Daher kann am Mastdarm im Vergleich zu den höher gelegenen Teilen des Dickdarms nicht so großzügig Gewebe entfernt werden. Durch den kombinierten Einsatz mehrerer Behandlungsmethoden ist es jedoch gelungen, das Risiko eines Rückschlags zu senken. Die Patienten werden heute vor einem Eingriff fast immer mit einer Strahlen- und einer Chemotherapie behandelt.