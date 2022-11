Behandlung von Krebserkrankung : Die Nebenwirkungen der Chemotherapie – und wie sie behandelt werden

Bei kaum einer Behandlung ist der fundamentale Grundsatz der Medizin „Zuerst nicht schaden“ so schwer einzuhalten wie bei der Chemotherapie mit klassischen Zellgiften. Trotz neuer Behandlungskonzepte wie Immun- und Antikörpertherapie bildet sie dennoch nach wie vor das Rückgrat der Onkologie – allein oder in Kombination mit anderen Medikamenten. Die Zellgifte der Chemotherapie verhindern, dass Krebszellen wachsen und sich vermehren, aber sie greifen auch andere schnell wachsende Zellen des Körpers an – etwa die für die Blutbildung nötigen Stammzellen des Knochenmarks oder die Schleimhaut- und Haarwurzelzellen. Deshalb schaden sie den Patienten körperlich, und über ihre Nebenwirkungen auch emotional und sozial, oft mit schweren Langzeitfolgen.

Die Nebenwirkungen bestimmen zudem den Erfolg der Chemotherapie, weil sie je nach Schwere eine Änderung der Behandlung erzwingen. Dann wird entweder die Dosis der Zellgifte reduziert, die Zahl der Behandlungszyklen zur Disposition gestellt oder die Therapie sogar abgebrochen. Dadurch steigt die Gefahr, dass die Therapie nicht oder weniger gut wirkt oder dass das Risiko für einen Rückfall zunimmt. Die Onkologen stehen daher immer vor einer schwierigen Entscheidung: Welche Nebenwirkungen sind beim Bemühen um Heilung oder Lebensverlängerung vertretbar, und welchen Preis zahlt der Patient dafür, auch auf lange Sicht?

In der Fachzeitschrift „Nature Reviews Clinical Oncology“ ist jetzt eine Übersichtsarbeit über einige der wichtigsten Nebenwirkungen der klassischen Zytostatika-Therapie erschienen. Gary Lyman vom Fred Hutchinson Cancer Research Center in Seattle und seine Kollegen machen darin deutlich, dass es trotz vieler Fortschritte immer noch nicht gelungen ist, sicher vorherzusagen, wer welche Nebenwirkungen entwickeln wird und wie sich das Auftreten dieser Nebenwirkungen mit neuen Konzepten und Medikamenten bestmöglich verhindern lässt. Es gibt offensichtlich auch noch viele offene Fragen zur Entstehung der einzelnen Nebenwirkungen.

Häufig fällt die Zahl der weißen Blutkörperchen

Eine kritische Nebenwirkung ist die Neutropenie. Dabei fällt die Zahl der weißen Blutkörperchen, genauer: der neutrophilen Granulozyten, durch die toxische Wirkung der Zellgifte auf die Blutbildung gefährlich ab. Das führt zu einer Schwächung des Immunsystems. Die Patienten werden anfälliger gegenüber Infektionen. Besonders kritisch wird es, wenn tatsächlich eine Infektion auftritt. Dann wird die Neutropenie zur fiebrigen Neutropenie, die ein sofortiges Eingreifen erfordert.

Patienten mit einem hohen Risiko für diese Komplikation werden prophylaktisch mit einem Botenstoff behandelt, der das Knochenmark zur Bildung von neuen weißen Blutkörperchen anregt. Allerdings hat auch dieser Botenstoff Nebenwirkungen. Das Risiko für eine fiebrige Neutropenie hängt unmittelbar von der Schwere und der Dauer der bereits bestehenden Neutropenie ab. Aber es gibt noch weitere, durch Studien belegte Risikofaktoren. Dazu zählen neben früheren Chemotherapien auch Alter und Geschlecht, Begleiterkrankungen, eine schlechte Allgemeinverfassung, die Intensität der Chemotherapie sowie Infektionen und weitere Faktoren. Fortschritte bei der Behandlung oder der Vorbeugung erwarten die Ärzte von neuen und anders wirkenden Medikamenten. Etwa von solchen, die die blutbildenden Stammzellen besser vor den Zellgiften schützen.

Das Thromboserisiko ist erhöht

Eine weitere kritische Nebenwirkung ist die venöse Thromboembolie. Dabei entsteht in einer tiefen Vene – meistens im Bein – ein Blutgerinnsel, das sich löst und ins Blutgefäßsystem gespült wird. Gelangt dieses Blutgerinnsel in die Lunge, kann es zu einer lebensbedrohlichen Lungenembolie kommen. Die Entstehung tiefer Venenthrombosen wird durch drei Mechanismen gefördert. Zum einen versetzen die Krebszellen die Blutgerinnung in einen erhöhten Alarmzustand. Sie können diesen Prozess auch direkt oder indirekt aktivieren. Dadurch haben Krebspatienten mehr Thrombose auslösende Reize in ihrem Blut als Menschen ohne Krebs.

Des Weiteren führen das Eindringen von Tumorzellen ins Blut und die geringere Mobilität der meisten Krebspatienten dazu, dass sich das Blut in den Venen stärker staut. Die Chemotherapie sowie das regelmäßige Abnehmen von Blut oder das Legen eines Venenkatheters beschädigen zudem die Innenwand der Blutgefäße und fördern dadurch ebenfalls die Entstehung tiefer Venenthrombosen.