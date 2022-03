Die Diskussion dieser Frage führt letztendlich in die Wissenschaftsphilosophie, die ausführlich diskutiert, welche Kriterien über die Qualität einer wissenschaftlichen Theorie entscheiden sollten. Der amerikanische Astrophysiker David Merritt vom Rochester Institute of Technology etwa zog 2016 Karl Popper heran, um seine Unzufriedenheit mit den dunklen Bestandteilen unserer Kosmologie zu artikulieren. Dunkle Energie und Dunkle Materie seien nichts anderes als Hilfshypothesen, die als Reaktion darauf eingeführt worden seien, dass das Standardmodell durch Beobachtungen falsifiziert wurde, schrieb er. Anders ausgedrückt: Immer da, wo sich sichtbare Materie nicht so verhält, wie man es dem Standardmodell gemäß erwarten würde, könne man Dunkle Materie postulieren, deren Gravitation Beobachtung und Erwartung in Einklang bringt – anstatt den Popper’schen Standards gemäß das theoretische Modell anzuzweifeln. Auch im Umgang mit kosmologischen Simulationen, die insbesondere bei der Beschreibung von Zwerggalaxien mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, ist solche Kritik immer wieder zu vernehmen: Dort würden die Berechnungen durch die Einführung baryonischer Physik, also etwa der Wirkung von Supernovaexplosionen und Sternentstehungen, nachträglich an die Beobachtungen angepasst. Besteht also die Gefahr, dass die Annahme Dunkler Materie gegenüber empirischer Falsifikation immun ist? Ist sie der Äther unserer Zeit?

Wer die fast hundert Jahre zurückreichende Geschichte der Dunklen Materie genauer nachvollzieht, wird feststellen, dass diese Anwendung des Popper’schen Falsifikationismus hier etwas zu kurz greift. Erstens wird deutlich, dass in der Praxis meist gar nicht klar ist, wie schnell man eine Theorie aufgeben sollte, wenn sie in Konflikt mit Beobachtungen gerät. Schließlich gibt es viele historische Beispiele, in denen technologischer Fortschritt und verbesserte theoretische Werkzeuge scheinbare empirische Widersprüche auflösen konnten. Wissenschaftlicher Fortschritt ist ohne ein großes Maß an Geduld und Beharrlichkeit nicht denkbar. Zweitens ist die kosmologische Rolle der Dunklen Materie deutlich komplexer als die einer einfachen Hilfshypothese. Dass an so vielen Stellen im Kosmos – innerhalb von Galaxien, in Galaxienhaufen und in der Entwicklung des Universums insgesamt – Beobachtungen in konsistenter Art und Weise auf Dunkle Materie hinweisen, ist alles andere als selbstverständlich: Die aus diesen Beobachtungen abgeleiteten grundsätzlichen Eigenschaften der exotischen Materieteilchen, wie deren Häufigkeit oder deren Geschwindigkeit im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit, stimmen schließlich überall überein.

Das hier auftauchende Argument für die Realität Dunkler Materie wird in der Wissenschaftstheorie auch als „Wunder-Argument“ bezeichnet. Wäre Dunkle Materie ein reines Hirngespinst, wäre sehr verwunderlich, dass methodisch so vielfältige Beobachtungen völlig unterschiedlicher kosmischer Objekte übereinstimmend auf deren Existenz hindeuten. Das deckt sich mit unserer Alltagserfahrung: Wenn wir von einer Tatsache aus vielen unabhängigen Quellen erfahren, dann billigen wir ihr eine besonders hohe Glaubwürdigkeit zu. Die moderne „Multi-Messenger-Astrophysik“, die elektromagnetische Strahlung vom Radio- bis zum Gammabereich, kosmische Strahlung, Neutrinos und Gravitationswellen kombiniert, ist hier der Schlüssel für das große Vertrauen, das Astrophysiker in ihre gängigen Modelle haben. Eine kritische Haltung ist dennoch stets Bestandteil guter wissenschaftlicher Praxis, und bei der Erforschung der Natur Dunkler Materie ist weiterhin mit Überraschungen zu rechnen. Wer empirische Naturwissenschaft in ihrer Funktionsweise verstehen will, kann aus der Geschichte dieser Suche viel lernen.