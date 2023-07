Wenn man versucht, sich anschaulich vorzustellen, was Astronomen aus der ganzen Welt an diesem Donnerstag bekannt gegeben haben, kann einem mulmig werden. Der Raum um uns herum, im gesamten Universum, ist demnach in fortwährendem, untergründigem Zittern und Beben begriffen. Alle Abstände stauchen und strecken sich unter dem Einfluss eines dichten Teppichs von niederfrequenten Gravitationswellen, die den Kosmos aus allen Richtungen durchwandern. Unterwegs sind sie meist schon seit vielen Milliarden Jahren. Man nimmt an, dass sie durch verschmelzende Galaxien ausgelöst wurden. Das Finale solcher kosmischen Kollisionen besteht in einem engen Tanz zweier supermassereicher Schwarzer Löcher umeinander. Diese Tänze von Giganten, milliardenfach so schwer wie unsere Sonne, sind es, was die Raumzeit in der Geschichte des Universums unzählige Male nachhaltig in Wallungen versetzt hat. Schon lange wurde versucht, diesen Hintergrund von Gravitationswellen nachzuweisen. Nun scheint es mit großer Wahrscheinlichkeit endlich gelungen zu sein.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft".



Am Donnerstag veröffentlichten Astronomen aus vier Kollaborationen – einer europäischen, einer amerikanischen, einer australischen und einer chinesischen – übereinstimmende Ergebnisse, denen gemäß sie anhand von Pulsarbeobachtungen deutliche Hinweise auf die lange gesuchten Signale gefunden haben. „Das Wort Detektion würde ich vermeiden wollen, dafür ist das Signal noch nicht stark genug“, sagt Michael Kramer, Direktor am Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie und einer der Leiter des European Pulsar Timing Arrays (EPTA). „Die Tatsache, dass vier Experimente unabhängig voneinander mit unterschiedlichen Datensätzen das gleiche Ergebnis bekommen, war aber Grund genug, es jetzt schon zu veröffentlichen.“