Aktualisiert am

Die erste Hälfte im April ist für die „Regenwälder der Meere“ der erste Tiefschlag: ein schlechter Jahresauftakt für tropische Korallen. Tagelang lag die Durchschnittstemperatur der Weltmeere zwischen dem 60. Breitengrad Nord und Süd oberhalb der 21-Grad-Marke – Rekord in der mehr als vierzigjährigen Messreihe. Viel höher verläuft die Erwärmungskurve diesmal als noch 2016, dem Jahr, in dem sich im Zentralpazifik ein besonders ausgeprägter El Niño aufbaute und eine fast einmalige, zehnmonatige Hitzelle in vielen tropischen und subtropischen Meeren auslöste.

Die zyklische Klimaanomalie El Niño ist ein natürliches Phänomen im Zentralpazifik, das gewaltige Warmwassermassen vor der mittel- und südamerikanischen Westküste aufsteigen lässt und das Wetter fast weltweit beeinflusst. In Abständen von mehreren Jahren kehrt El Niño wieder, und so aller Wahrscheinlichkeit nach auch dieses Jahr wieder. Um ein halbes Grad ist der östliche Zentralpazifik schon über dem langjährigen Mittel. Fast alle Klimamodelle bestätigen die Vorzeichen für ein El-Niño-Ereignis.