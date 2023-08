Kompensation von Flügen : Schlechtes Zeugnis für Klimaschutz-Zertifikate

Ein Obolus für den Klimaschutz und das gute Gewissen, so fliegt es sich leichter. Doch viele CO₂-Zertifikate zum Schutz von Tropenwäldern halten nicht, was sie versprechen. Das legt eine unabhängige Studie offen.

Manche fliegen nur noch, weil sie die klimaschädlichen Emissionen, die dabei entstehen, durch eine Extra-Abgabe für ein Kompensationsprojekte fördern können: Projekte, die Entwaldung verhindern oder Moore vernässen. Anderen schwant schon länger, dass hinter solchen Klima-Zertifikaten vor allem ein interessantes Geschäftsmodell steckt, aber kein echter Klimaschutz -Greenwashing eben. Nun ist in der international hoch angesehen Zeitschrift „Science“ eine europäische Studie - unter Beteiligung des Bonner Entwicklungsforschers Jan Börner - veröffentlicht worden, die 26 Projekten in den tropischen Regenwäldern, sogenannte REDD+-Projekte, unter die Lupe genommen wurden. Fazit: Nur einige wenige - etwa sechs Prozent der CO 2 -Zertifikate - aus den untersuchten Projekten sind dieser Analyse zufolge tatsächlich mit vermiedenen Emissionen verknüpft.

Bei den untersuchten Projekten des Zertifikate-Anbieters Verra ging es um Waldflächen in Südamerika, Afrika und Südostasien, auf denen mit der Kompensationszahlung vor der Entwaldung geschützt werden sollen und damit die durch Abholzung entstehenden Emissionen entsprechend verhindert werden sollen. Zu bestimmen, wie viele Emissionen ein Waldschutzprojekt einspart, ist dabei allerdings schwierig, da nie sicher ist, was ohne das Projekt geschehen wäre. Zum Beispiel hätte eventuell ein neues Gesetz die Abholzung ohnehin verringert. Zertifizierer wie das Unternehmen Verra berechnen die Einsparungen, indem sie Abholzungstrends größerer Waldflächen in die Zukunft fortschreiben und so bestimmen, wie viel der Schutz einer Teilfläche bringt.

Die Science-Studie hat nun durch den Vergleich der untersuchten Waldflächen mit vergleichbaren Kontrollflächen, gezeigt, dass nur acht von insgesamt 31 Teilflächen tatsächlich weniger entwaldet werden als die anderen, ungeschützten Waldareale. Oft würden auch Flächen ausgewählt, die ohnehin leichter zu schützen sind. Das Verfahren des Waldschutzes lasse viel Freiraum, um Projekten möglichst viele Einsparungen zuzuschreiben und somit möglichst viele Zertifikate zu verkaufen. Das Unternehmen berechnet für die Kompensationsabgabe oft optimistisch zehn Jahre in die Zukunft, und in den meisten Fällen würden von viel zu hohen möglichen Einsparungen in dieser Zeit ausgegangen.

„Ineffektiv für den Klimaschutz“

Michael Köhl, Holzwissenschaftler an der Universität Hamburg meint zu den Ergebnissen: „Die Projekte sind ineffektiv für den Klimaschutz, aber ökonomisch effektiv für die Betreiber. Solange Projektbetreiber ihre Referenzflächen selbst auswählen können, wird sich daran nichts ändern. Referenzflächen dürfen nicht durch die Projektbetreiber ausgewählt werden, sondern sind durch eine unabhängige Instanz nach definierten Kriterien festzulegen. Der Vorschlag der Autoren ist zu begrüßen, hierfür die Entwaldungs- und Degradierungsraten zu verwenden, die durch staatliche Institutionen für größerer Gebiete wie Bundesstaaten ermittelt wurden.“

Was aber kann getan werden, um mehr Transparenz und realistischere Kompensationsangebote zu ermöglichen? Sven Günter vom Johann Heinrich von Thünen-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei in Hamburg fordert ein wirkungsvolles Monitoring: „Ein wichtiger Hinweis auf methodische Verbesserung versteckt sich in der Anzahl der untersuchten Projekte. Diese ist mit 26 – beziehungsweise mit 31 Teilflächen – für eine empirische Studie nicht besonders hoch. Für die quantitative Wirkungsanalyse von Klimaprojekten im tropischen Landnutzungssektor ist das jedoch eine beeindruckend hohe Zahl. Verbesserter Zugang zu Projektdaten, Transparenz und harmonisierte Datenstrukturen der zahlreichen Klimaprojekte weltweit könnten hier deutliche Verbesserung bringen. Das setzt jedoch voraus, dass sich die Umsetzungsorganisationen oder die Geldgeber auf ein umfassenderes und transparentes Wirkungsmonitoring einigen und sich Erfolg und Misserfolg in Zukunft besser unterscheiden lassen.“

Entscheidend für die Käufer der Zertifikate ist, wie sie vertrauenswürdige Projekte auf dem Markt identifizieren können. Günter ist da skeptisch: „Es gibt eine Reihe unabhängiger akkreditierter Organisationen, die Zertifikate ausstellen. Diese Zertifikate sind keine Gewähr für Erfolg, sondern eine bescheinigte Experten-Einschätzung für wahrscheinlichen Erfolg. Überspitzt formuliert sind Zertifikate im Waldbereich Wetten in die Zukunft – sowohl hinsichtlich vermiedener Entwaldung als auch hinsichtlich Aufforstung.

Der Humangeograph und Sozialforscher Jonas Hein vom German Institute of Development and Sustainability in Bonn findet, die Kompensationsstrategie durch Waldschutz lenkt ohnehin ab: „Firmen sollten immer zunächst versuchen intern oder innerhalb ihrer Lieferketten fossile Emissionen zu reduzieren. Kompensation ist aus meiner Sicht immer nur dann eine Lösung, wenn es keine anderen Optionen gibt. Wenn kompensiert werden muss, zum Beispiel bei nicht vermeidbaren Flugreisen, dann sollte nicht in Waldschutz oder Wiederaufforstungsprojekte investiert werden, sondern in Projekte, die zum Beispiel in erneuerbare Energien investieren. Wenn Firmen dennoch aus Gründen der ,Corporate Social Responsibility‘ in den Schutz von Wäldern investieren wollen, dann sollte dies zusätzlich erfolgen und nicht Teil der Treibhausgas-Reduktionsstrategie von Unternehmen sein.“