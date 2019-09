Neue Klimawandel-Warnung : Das Wasser steigt, und wie!

Schlechte Nachricht für die Küsten: Der Anstieg des globalen Meeresspiegels hat sich zuletzt deutlich beschleunigt. Was daraus folgt, will der Weltklimarat morgen in einem Sonderbericht erklären.

Lange Zeit war es an den Zahlen kaum festzumachen, jetzt allerdings schlägt die Erderwärmung in den Ozeanen offenbar voll durch: Um einen halben Zentimeter jährlich steigt der Meeresspiegel mittlerweile. Fünf Millimeter plus über den gesamten Globus gemittelt, und das Jahr für Jahr – das hat es in der jüngeren Menschheitsgeschichte nicht gegeben.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Die Zahl, die für die Messperiode von Mai 2014 bis 2019 von Spezialisten der Weltmeteorologiebehörde (WMO) ermittelt wurde, ist am am Rande des New Yorker Klimaaktionsgipfels (und kurz vor der Veröffentlichung des Sonderberichts des Weltklimarats) bekannt gemacht worden. Sie gilt bei Fachleuten als weiteres Indiz, dass sich der Klimawandel beschleunigt hat – und damit auch das Abschmelzen der Gletscher und der polaren Eisschilder sowie die Wärmeausdehnung des Meerwassers. WMO-Generalsekretär Petteri Taalas gehörte zu den wissenschaftlichen Beratern von UN-Chef António Guterres für dessen Klimagipfel und warnte: „Der Meeresspiegelanstieg hat deutlich zugenommen, und unsere Sorge ist, dass das abrupte Schmelzen in der Antarktis und Grönland den Prozess künftig noch mehr beschleunigt. Auf den Bahamas und in Moçambique konnten wir in diesem Jahr sehen, wie ein erhöhter Meeresspiegel zusammen mit starken Tropenstürmen plötzlich zu humanitären und ökonomischen Krisen führen kann.“

Bis zum Ende der neunziger Jahre lag der Anstieg des Meeresspiegels um die drei Millimeter pro Jahr. Neunzig Prozent der durch den menschengemachten Treibhauseffekt entstehenden Wärmeenergie wird durch die Ozeane aufgenommen und gespeichert. Tatsächlich war in den Ozeanen noch nie so viel Wärme ermittelt worden wie für das Jahr 2018. Das zweitwärmste Jahr war 2017, das drittwärmste 2015.

Nun zeigte die Kurve des Pegelanstiegs zwar bis auf wenige Phasen schon in den vergangenen Jahren auch stetig nach oben, doch es herrschte auch Skepsis. Denn erstens bewegt sich das Wasser und der Meeresspiegel steigt auch über den Planeten betrachtet alles andere als gleichmäßig – je nach geographischer Lage und geophysikalischen Verhältnissen gibt es ausgeprägte lokale Effekte, die den Meeresspiegelanstieg stark variieren lassen. Und zweitens verfügte man lange Zeit anders als etwa bei der Erfassung der Lufttemperatur nicht über die Messdichte und die Messgenauigkeit, die es braucht, um sicher zu sein. Das hat sich in jüngerer Zeit deutlich verändert: Mit einem dichten Satellitennetz, Pegelstationen und automatisierten Messbojen über fast alle Ozeane verteilt, bekommt man heute ein relativ klares Bild über die Entwicklungen weltweit.

In dem am morgigen Mittwoch veröffentlichten Sonderbericht zur Entwicklung der Ozeane und der vom Eis dominierten Kryosphäre wird der IPCC neue Prognosen nicht nur für den Meeresspiegelanstieg präsentieren, sondern auch über den Stand des Wissens im Hinblick auf die Versauerung der Meere und die globale Gletscherschmelze vorstellen sowie über ökologische Veränderungen und die zunehmenden Risiken von Sturmflutrisiken berichten. Für den dann inzwischen dritten Klimabericht des IPCC innerhalb eines Jahres wurden von hundert Fachleuten aus aller Welt an die siebentausend wissenschaftliche Veröffentlichungen ausgewertet.