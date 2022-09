Neubewertung von Kippelementen : Hat die Erde den „sicheren“ Klimazustand schon verlassen?

Inspektion am Thwaites-Gletscher. Das rasch von unten abschmelzende und immer schneller strömende Eisfeld ist der unsicherste Kantonist in der Antarktis. Bild: dpa

Mit der Stabilität des Klimas, die gut zehntausend Jahre lang im Holozän gehalten hat, ist es womöglich schon jetzt endgültig vorbei. „Die Gefahr rückt schneller näher als gedacht“, heißt es in der Neubewertung einer internationalen Forschergruppe, die sich seit 2008 mit den Risiken von irreversiblen, möglicherweise abrupten Veränderungen – den Klima-Kippelementen – beschäftigt. Die Erde habe mit der aktuellen Erwärmung von 1,1 Grad über dem vorindustriellen Niveau einen „sicheren“ Klimazustand bereits verlassen, und schon bei der im Pariser Klimavertrag angepeilten Erwärmung um 1,5 Grad würden mehrere Schwellenwerte mit einiger Wahrscheinlichkeit überschritten, warnen die Forscher. Dies führe womöglich dazu, dass fünf der mittlerweile sechzehn Kipppunkte des Weltklimas unwiederbringlich aus dem Gleichgewicht geraten.

Damit verschärfen führende Klimaforscher wenige Monate nach der Veröffentlichung des sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats IPCC noch einmal die Warnungen vor dem Kollaps. Mitautor Johan Rockström, der schwedische Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und Ko-Vorsitzender der „Earth Commission“, sieht die Gefahr durch die Klima-Kippelemente – die Achillesfersen des Erdsystems – für bislang deutlich unterschätzt: „Das ist definitiv mehr als eine weitere Warnung vor dem Klimawandel“, sagt er. „Es ist die erste präzise und sehr beunruhigende Analyse der Kippelemente, die uns zeigt, dass 1,5 Grad nicht einfach ein Klimaziel ist, sondern ein echtes planetares Limit.“

Das 2-Grad-Ziel ist obsolet

Der IPCC hatte festgestellt, dass bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad über dem vorindustriellen Level die Wahrscheinlichkeit für ein Auslösen von Kipppunkten „hoch“ und ab 2,5 Grad „sehr hoch“ würde. Unklar blieb, was durch die – angesichts der derzeitigen Tendenz schon in den nächsten acht Jahren zu erwartenden – Erwärmung von 1,5 Grad passiert. Die Gruppe um David Armstrong McKay vom Stockholm Resilience Center, Tim Lenton von der Universität Exeter und den PIK-Experten hat nun alle relevanten, seit 2008 publizierten Daten zur Entwicklung von möglichen Kippelementen neu bewertet und das alte Zwei-Grad-Ziel, das jahrzehntelang die Klimapolitik beschäftigt hat, quasi als indiskutabel eingestuft. „Schon ab 1,5 Grad nehmen wir gewaltige Risiken in Kauf“, sagt Rockström. „Die Vorstellung, wenn wir 1,5 Grad nicht schaffen, dann werden es eben zwei Grad, ist ein gefährlicher Trugschluss.“ Bei zwei Grad ist das Kind gewissermaßen schon in den Brunnen gefallen.

Tatsächlich hat sich mit den wissenschaftlichen und technischen Fortschritten der vergangenen Jahre gezeigt, dass viele der Kippelemente wohl noch empfindlicher auf die Erderhitzung reagieren als anfangs gedacht. Zudem ist die Liste möglicher Kippelemente, die Experten als gefährdet ansehen, weltweit weiter gewachsen: Inzwischen enthält die von den Science-Autoren vorgelegte Liste neun globale Elemente, die in der Lage sind, das gesamte Erdsystem aus dem Lot zu bringen und damit in einen neuen, ungemütlichen Zustand zu überführen, sowie sieben weitere Kippelemente mit regionaler Bedeutung.

Die fünf Kippelemente, die bereits bei der aktuellen Erwärmung um 1,1 Grad – wie es wissenschaftlich heißt „am unteren Ende des Unsicherheitsbereichs der Risikoabschätzung“ – liegen, betreffen die Eisschilde Grönlands und der Westantarktis, die Ozean-„Umwälzpumpe“ in der Labradorsee, das massive Absterben der tropischen Korallenriffe sowie das Auftauen der Permafrostböden. Bei ihnen sind nach Auswertung aktueller Daten schon Veränderungen in Gang gekommen, die zwar mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, aber „möglicherweise“ schon heute ein Kippen des Systems in einen anderen, instabilen Zustand bedeuten. Bei einer Erwärmung von 1,5 Grad würde dieses Umkippen der fünf Elemente „wahrscheinlich“. Das zeigt auch: Die Abschätzungen, die auf riesigen Datenmengen und Empirie von vielen Disziplinen beruhen, vor allem aber auch auf den Berechnungen von Erdsystemmodellen, sind noch immer mit erheblichen Unsicherheiten und Datenlücken behaftet. Trotzdem halten die Wissenschaftler die vor uns liegenden Risiken für so weit berechenbar, dass sie Alarm schlagen.