Die grünen Urwaldriesen recyceln den Regen, indem sie das Wasser gleich wieder verdampfen lassen oder über die Wurzeln in die Kronen pumpen, wo es über die Blätter verdunstet. Evapotranspiration nennen Hydrologen diesen Prozess: Der Wald schwitzt, bildet Wolken, Regen fällt. Dieses System reguliert den Wasserkreislauf und bildet die Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Zudem schirmt das Blätterdach die dünne, sensible Bodenschicht vor der senkrecht stehenden Sonne in den Tropen ab, schützt sie dadurch vor Austrocknung und Erosion. Genau verstanden ist dieser regionale Wasserkreislauf trotzdem noch nicht. Wie viel Regen der Wald selbst erzeugt und welche Mechanismen dabei ineinandergreifen, das sind Forschungsfragen, denen die Wissenschaftler um Jonathan Williams nachgehen – und die sie bald beantworten möchten. Die Schätzungen zum recycelten Regen liegen beispielsweise weit auseinander, reichen von einem bis drei Viertel. Unklar ist zudem, an welchem kritischen Punkt die Kreisläufe zusammenbrechen, wann also der Waldverlust das ganze System bedroht. Um diese Fragen beantworten zu können, wurde das ATTO-Projekt ins Leben gerufen. Mit dem Ziel, den Regenwald und seine Austauschprozesse mit Boden sowie Atmosphäre genauer zu verstehen – und den Einfluss des Klimawandels zu klären, um diesen exakter modellieren zu können. Deshalb haben sich die Wissenschaftler diesen Ort fernab der Zivilisation ausgesucht. Einen Ort ohne Fabriken, Kamine und Abgase, die ihre empfindlichen Messungen stören könnten. Errichtet wurde das monströse Bauwerk 150 Kilometer nordöstlich von Manaus, inmitten des schier unendlichen Regenwalds mit seinem einzigartigen Ökosystem. Die Anreise per Flugzeug, Boot und Jeep ist aufwendig und dauert sehr lange, aber nur so lassen sich unverfälschte Daten erhalten. Die Atmosphärenforscher, Biologen und Chemiker wollen zudem die Frage beantworten, was aus dem Regenwald wird, wenn ihm der Klimawandel weiter einheizt. Hitze und Dürre bedrohen das Naturparadies; Landnahme, Abholzung und Brände besorgen den Rest. Die Zukunft ist nicht sicher und klar nur eines: Ohne Urwaldriesen hat Amazonien keine Chance.

Einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass das empfindliche Ökosystem Amazonas bereits kippt. Dann könnte sich das gigantische Kohlenstoffreservoir in eine Kohlenstoffquelle verwandeln, aus der mehr CO 2 entweicht, als darin eingelagert werden kann. Sie fragen sich, was aus dem Regenwald wird, wenn der Normalzustand Dürre heißt: Kollabiert dann der Wasserkreislauf, und verwandelt sich der Regenwald in eine Savanne? Was wird aus der Artenvielfalt?

Die Dürre ist eine der Hauptfragen, um die sich auch Williams’ Forschung dreht. Klimamodelle deuten jedenfalls darauf hin, dass künftig häufiger damit zu rechnen ist, was Beobachtungen aus den letzten Jahren untermauern: 2005, 2010 und 2015 suchten drei schwere Dürren Amazonien heim. In manchen Regionen verlängerte sich die Trockenzeit von vier auf fast fünf Monate.