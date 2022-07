Katastrophenschutz : „Die meisten Kommunen sind auf ein solches Ereignis nicht vorbereitet“

Aktualisiert am

Vor einem Jahr zeigte ein tragisches Unwetter, wie schlecht es um den Katastrophenschutz in Deutschland steht. Wo aber bleiben die lebensrettenden Gefahrenkarten?

Der Reichenbach ist ein unscheinbares Rinnsal im Osten von Freiburg. Er entspringt unterhalb des Schauinslands, des Hausbergs der Universitätsstadt, und plätschert gemütlich durch das Kappler Tal, bis er schließlich in den Bach Brugga fließt, der wiederum nach 200 Metern in die Dreisam mündet.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Von seiner Quelle im Schwarzwald bis zur Mündung fällt der neun Kilometer lange Reichenbach mehr als 800 Höhenmeter, und niemand im Ort hätte gedacht, dass von diesem Bächlein mal eine große Gefahr ausgehen könnte. Aber seit der katastrophalen Flut an Ahr und Erft vor einem Jahr blicken die Anwohner mit anderen Augen auf ihren Bach. Sie fragen sich, was passieren würde, wenn ähnlich heftiger Starkregen wie in der Eifel einmal auf den Schwarzwald niederprasselt. Und sie sind überzeugt, dass der Katastrophenschutz nicht ausreichend ist. Daher fordert der Ortschaftsrat Kappel von der Stadt Freiburg ein neues Konzept.